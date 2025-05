Herzlake gewinnt Emco-Kreispokal

Beide Teams begannen engagiert, die erste Chance verzeichnete Wesuwes Kerstin Haar bereits in der 3. Minute. Herzlake hatte im ersten Durchgang mehr vom Spiel und ein Chancenplus, doch die Defensive des FC Wesuwe präsentierte sich gut organisiert. Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen - torlos ging es in die Pause.

Bei besten Bedingungen - 18 Grad, Sonne, volle Ränge - fand am Samstag das Emco-Kreispokal-Finale der Frauen zwischen dem VfL Herzlake und dem FC Wesuwe in Dörpen statt. Der gastgebende SV Blau-Weiß Dörpen erhielt viel Lob für die Organisation.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen. Wesuwe hielt weiter stark dagegen und brachte Herzlake in Bedrängnis. Doch dann schlug die Stunde von Inga Kappel: In der 53. Minute setzte sie sich im Alleingang gegen vier Wesuweerinnen durch und vollendete flach zur Führung. In Minute 69 ließ sie ein Solo aus der eigenen Hälfte folgen und erhöhte eiskalt auf 2:0 - die Entscheidung.

Wesuwe kämpfte bis zum Schluss, kam aber nur noch einmal gefährlich durch einen Freistoß von Haar. Am Ende jubelte der VfL Herzlake über den Pokalsieg und feierte ausgelassen mit den Fans.