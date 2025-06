Herzinfarkt: Cöl wird nicht Trainer in Heiligenhaus

Ibo Cöl sollte ab sofort an der Seitenlinie der SSVg Heiligenhaus stehen. Durch seinen Herzinfarkt muss sich der A-Ligist jetzt nach einer neuen Option umschauen. Sportlich gesehen keine guten Nachrichten für den Sportlichen Leiter Deniz Top, dessen Wunschlösung Cöl war. Der erfahrene Trainer wurde nach seinem Infarkt operiert, jetzt folgt die Reha: „Schon in ein paar Wochen dann in die Saisonvorbereitung zu gehen, wäre für mich einfach zu viel Stress“, schildert er der WAZ.

Der 47-Jährige hätte einiges an Erfahrung mit nach Heiligenhaus gebracht. Zuvor hat er diverse Kreis- und Bezirksliga-Vereine trainiert, zuletzt war er bei Türkgücü Velbert.

Im Gespräch mit Top ergab sich als logische Konsequenz, dass sich der Verein um einen neuen Mann für die Seitenlinie bemühen müsse. Cöl will nicht geschwächt an ein neues Projekt gehen: „Das ist auch keine Verschiebung meines Starts bei der SSVg, ich lasse mich auch nicht erst mal durch einen Co-Trainer vertreten, sondern es wird ein neuer Trainer gefunden werden müssen. Wenn ich etwas mache, dann mache ich das von Beginn an richtig, und das geht im Moment nicht.“ Die SSVg hat nach einem Kreisliga-Jahr absolut die Ambitionen, wieder in die Bezirksliga aufzusteigen – auch deswegen muss schnell ein Trainer her, der eine entsprechende Vorbereitung leiten kann.