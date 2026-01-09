Herzensangelegenheit mit Ablaufdatum

Die SG Landsburg wird über die laufende Saison hinaus einen neuen Trainer suchen müssen. Wie Hessensport24 berichtet, hat Paul Brixius im Rahmen eines Interviews unmissverständlich klargestellt, dass sein aktuelles Engagement zeitlich begrenzt ist.

Der 29-Jährige war im Sommer eigentlich zurückgetreten, sprang während der laufenden Runde jedoch erneut ein, nachdem der Saisonstart komplett misslungen war. „Dass ich noch einmal zugesagt habe, war eine reine Herzensangelegenheit“, wird Brixius zitiert. An seiner grundsätzlichen Entscheidung habe sich jedoch nichts geändert – sein Fokus liege darauf, die SG Landsburg in der Kreisliga A2 zu halten, nicht auf einer Verlängerung seiner Trainertätigkeit.