Herzensangelegenheit: Florian Rees kehrt zum FV Nimburg zurück

In der Winterpause bewies er sein Talent nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer bei Teningen II, wo er entscheidend zum Klassenerhalt beitrug. Ein echter Anführer auf und neben dem Platz. Willkommen zu Hause, Flo. Du warst nie wirklich weg.



Hallo Flo du hattest sicherlich einige Angebote. Warum wieder FVN ?



Florian Rees:

Ich hatte bereits zwei sehr schöne und lehrreiche Jahre als Trainer beim FVN, in denen ich mich persönlich wie sportlich sehr wohlgefühlt habe. Der Kontakt zum Verein ist nie abgerissen, und ich habe hier echte Freundschaften geschlossen insbesondere mit Diana Reifsteck und ihrer Familie, sowie mit Patrick Bögelsbacher, zu denen ich immer einen engen Draht hatte.



Auch die vergangene Hinrunde hat mir viel Freude bereitet. Die Zusammenarbeit mit Trainer Irag war äußerst angenehm, wir standen in engem Austausch und haben uns sportlich wie menschlich gut verstanden. All das hat mir die Entscheidung leicht gemacht, zum FVN zurückzukehren.”