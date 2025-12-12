Herzberg will 2025 vergolden – Forst, Saspow und Peickwitz gefordert

Zum Jahresende stehen drei Nachholpartien in der Landesklasse Süd an – und alle drei tragen Gewicht. Herzberg möchte seine starke Position im oberen Tabellendrittel festigen, während Forst dringend Punkte benötigt. Friedersdorf kämpft gegen den Absturz, Saspow möchte seinen Offensivschwung konservieren. Und im Duell Peickwitz gegen Großräschen treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt entgegengesetzte Trends erlebt haben.

Morgen, 13:00 Uhr VfB Herzberg 68 VfB Herzberg SV Lausitz Forst SV Forst 13:00 PUSH

Der VfB Herzberg geht mit einem emotionalen 2:2 aus Sielow in das letzte Heimspiel des Jahres. Die Mannschaft zeigte Moral, kam zweimal durch Lucas Wienick – in der 13. und 72. Minute – zur Führung, doch der Ausgleich in der 90. Minute durch Justus Mehren raubte dem Auswärtssieg den Glanz. Herzberg steht auf Rang fünf. Der SV Lausitz Forst hingegen brachte beim 1:1 in Burg nur einen Zähler mit nach Hause. Benjamin Kuhle traf in der 32. Minute zum Ausgleich, doch insgesamt blieb Forst zu harmlos, um die Partie zu drehen. Nun wartet ein Gegner, der zuletzt seine Offensivqualitäten erneut bestätigte. Für Herzberg sind drei Punkte Pflicht, für Forst wären sie ein dringend benötigtes Lebenszeichen. ---

Morgen, 13:00 Uhr SG Friedersdorf Friedersdorf SV Motor Saspow Motor Saspow 13:00 PUSH

Die SG Friedersdorf erlebte mit dem 1:4 in Peickwitz einen bitteren Nachmittag. Jonas Glinzig verkürzte zwar in der 69. Minute auf 1:2, doch die Abwehr hielt dem Druck der Gastgeber nicht stand. Zwei späte Treffer machten die Niederlage deutlich. Friedersdorf steckt als Tabellenvierzehnter tief im Abstiegskampf und benötigt vor der Winterpause dringend ein Erfolgserlebnis. Ganz anders die Gefühlslage bei Motor Saspow: Beim 4:2 gegen Großräschen zeigte die Mannschaft eine starke Leistung. Dennis Schelske (17. und 80. Minute) und Stefan Babbe (30. und 65. Minute) erzielten jeweils einen Doppelpack. Saspow belegt damit Rang sieben und reist mit breiter Brust an. Die Rollen scheinen verteilt – doch Friedersdorf hat schon öfter bewiesen, dass es daheim ein anderer Gegner sein kann. ---

Morgen, 13:00 Uhr SV Germania Peickwitz Peickwitz SV Großräschen Großräschen 13:00 live PUSH

Germania Peickwitz hat sich mit dem 4:1-Heimsieg gegen Friedersdorf eindrucksvoll zurückgemeldet. Til Sprunk traf doppelt (42. und 66. Minute), Justin Pfeiffer (81.) und Clemens Amsel (89.) sorgten für klare Verhältnisse. Es war ein Sieg, der im Tabellenkeller dringend benötigt wurde und Peickwitz auf Rang zwölf brachte. Der SV Großräschen dagegen sucht nach dem verlorenen 2:4 in Saspow nach Konstanz. Jakob Seidel (52.) und Felix Braun (90.) trafen zwar, doch die Defensive hielt dem Spiel des Gegners nicht stand. Nun trifft Großräschen auf ein erstarktes Peickwitz – und das macht diese Partie zu einem echten Charaktertest. Beide Teams können mit einem Sieg ihre Stimmung über die Winterpause hinweg verändern.