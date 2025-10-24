Herzberg im Verfolgerduell gegen Schlieben, Derby in Spremberg

Der 8. Spieltag der Landesklasse Süd verspricht Hochspannung in allen Bereichen der Tabelle. Während die Spitzenteams Groß Gaglow, Schlieben, Herzberg und Sielow um den Platz an der Sonne kämpfen, stehen die Kellerklubs erneut unter Zugzwang. Besonders das Gipfeltreffen in Herzberg und das Derby in Spremberg ziehen die Blicke auf sich.

Morgen, 15:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz SG Friedersdorf Friedersdorf 15:00 PUSH

Der Kolkwitzer SV geht nach dem klaren 4:0-Auswärtserfolg beim SC Spremberg mit Rückenwind in die Partie. Fabio Wilk, Luis Reinhardt, Hannes Kaiser und Sebastian Lehnik sorgten für die Treffer. Mit 17 Punkten mischt Kolkwitz weiter im oberen Drittel mit. Gegner SG Friedersdorf verlor knapp mit 1:2 gegen Spitzenreiter Groß Gaglow. Marcel Schollbach traf in der 84. Minute zum späten Anschlusstreffer, mehr war jedoch nicht drin. Friedersdorf braucht dringend Punkte, um sich vom Tabellenende zu lösen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Groß Gaglow Groß Gaglow SV Großräschen Großräschen 15:00 PUSH

Tabellenführer Groß Gaglow will seine Serie fortsetzen. Beim 2:1 in Friedersdorf trafen Kevin Jordan in der 8. Minute und Steven Mund in der 24. Minute, ehe man in der Schlussphase noch einmal zittern musste. Der SV Großräschen kommt mit einer 2:3-Niederlage gegen Lausitz Forst nach Gaglow. Marcio Stroech und Nick Ullrich trafen innerhalb weniger Minuten, doch am Ende reichte es nicht. Groß Gaglow geht als Favorit ins Heimspiel, doch Großräschen hat mehrfach gezeigt, dass es auch gegen Topteams gefährlich werden kann. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Lausitz Forst SV Forst SG Eintracht Peitz SG Peitz 15:00 PUSH

In Forst kommt es zum Duell zweier Teams mit Ambitionen. Lausitz Forst siegte zuletzt in Großräschen mit 3:2 nach Toren von Lukas Scholz (11., 38.) und Philipp Fiedler (42.) und liegt nun im sicheren Mittelfeld. Eintracht Peitz hingegen musste beim 1:3 gegen Herzberg einen Rückschlag hinnehmen. Lucas Lehmann brachte Peitz in Führung, doch Oskar Barth, Luis Medelnik und Lucas Wienick drehten die Partie. Beide Mannschaften liegen nur einen Punkt auseinander – ein richtungsweisendes Spiel für den weiteren Saisonverlauf. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 VfB Herzberg TSV 1878 Schlieben Schlieben 15:00 PUSH

Ein Topspiel steigt in Herzberg. Der VfB (20 Punkte) empfängt Tabellenzweiten TSV Schlieben (22 Punkte). Herzberg setzte sich zuletzt mit 3:1 in Peitz durch, nachdem Oskar Barth, Luis Medelnik und Lucas Wienick trafen. Schlieben siegte mit 4:1 gegen Luckau – Dmytro Savchuk traf doppelt (23., 44.), dazu waren Robert Dehne (53.) und Maurice Donath (65.) erfolgreich. In diesem Duell treffen zwei der besten Offensivreihen der Liga aufeinander. ---

Aufsteiger FSV Rot-Weiß Luckau hofft auf ein weiteres Erfolgserlebnis. Zuletzt unterlag die Mannschaft in Schlieben mit 1:4, trotz eines frühen Treffers von Tim Kranz in der 6. Minute per Foulelfmeter. Nun geht es gegen den SV Motor Saspow, der beim 1:2 gegen Sielow nur knapp unterlag. Tom Geißler verkürzte in der 81. Minute, doch die Aufholjagd kam zu spät. Beide Teams wollen die Negativserie beenden – eine Partie mit viel Druck auf beiden Seiten. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Burg SG Burg FC Bad Liebenwerda Liebenwerda 15:00 PUSH

Nach dem ersten Saisonsieg in Peickwitz (4:2) will Burg nun auch zuhause nachlegen. Eric Chilla war dort der Mann des Spiels und traf in der 20., 21., 41. und 66. Minute gleich viermal. Der FC Bad Liebenwerda kassierte dagegen beim 0:3 gegen Spremberg die nächste Pleite. Edgar Jörg Pelz (83., 90.+5) und Niklas Kantor (90.+1) trafen für die Gäste. ---

Morgen, 15:00 Uhr Spremberger SV 1862 Spremberg SC Spremberg 1896 SC Spremberg 15:00 PUSH

Das Spremberger Stadtduell bringt Brisanz pur. Der Spremberger SV tritt mit einem 3:0-Sieg in Bad Liebenwerda an. Edgar Jörg Pelz traf doppelt (83., 90.+5), Niklas Kantor (90.+1) erzielte den zweiten Treffer. Der SC Spremberg hingegen ging beim 0:4 gegen Kolkwitz unter – Fabio Wilk, Luis Reinhardt, Hannes Kaiser und Sebastian Lehnik sorgten für klare Verhältnisse. Für den SC steht viel auf dem Spiel, während der SSV mit einem Derbysieg den Anschluss ans Mittelfeld herstellen könnte. ---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SG Sielow SG Sielow SV Germania Peickwitz Peickwitz 15:00 PUSH