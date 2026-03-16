„Herz und Leidenschaft haben gefehlt" – Raisting unterliegt FCD II

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; Viktor Neveleing (in Rot) vom Raisting im Heimspiel gegen die U23 des FC Deisenhofen am 15. März 2026 – Foto: Roland Halmel

Die Teams im Tabellenkeller der Bezirksliga Süd punkten fleißig. Der SV Raisting ging dagegen zum zweiten Mal in Folge leer aus. Nach der 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen die U23 des FC Deisenhofen ist die Abstiegszone nur noch drei Punkte entfernt. „Das scheint bei der Mannschaft aber noch nicht angekommen zu sein. Sie hat gespielt, als wenn wir im sicheren Mittelfeld rangieren würden“, monierte SVR-Coach Johannes Franz den blutleeren Auftritt seiner Elf gegen den Tabellensiebten vor allem in der ersten Hälfte. „Da haben mir das Herz und die Leidenschaft gefehlt“, ärgerte sich Franz. Erst nach der Pause wachte seine Mannschaft auf. Aber letztlich reichte es nicht, um gegen die FCD-Youngster zu punkten. „Dabei wäre das ein schlagbarer Gegner gewesen“, bekannte Franz mit Blick auf die kommenden schweren Aufgaben ausschließlich gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte.

Zwei Änderungen bei Raisting in der Startelf

Bei den Raistingern gab es gegenüber der Aufstellung zur vorangegangenen Woche zwei Änderungen in der Startelf: Maximilian Neufing und Victor Neveling begannen anstatt Korbinian Hibler und Sebastian Baur. Die Hausherren fanden zunächst nur schwer ins Spiel. Die ballsicheren Gäste hielten das Spielgerät geschickt lange Zeit in ihren Reihen und lauerten auf Möglichkeiten. Bei zwei guten Gelegenheiten lag die Deisenhofener Führung schon früh in der Luft (8., 12.). Mit Glück, Geschick und Torhüter Urban Schaidhauf hielt der SVR aber zunächst die Null.