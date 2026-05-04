"Herz auf dem Platz gelassen" - Vorwärts Nordhorn schlägt Garrel 1:0

Vor einer starken Kulisse (fast 1000 Zuschauer) entwickelte sich ein intensives Duell, das den Rahmen eines Spitzenspiels erfüllte. Trainer Viktor Maier hob dabei besonders die Unterstützung von außen hervor: „Danke an alle die gekommen sind. Die Kulisse hat das Team verdient. Das hat natürlich noch weitere Prozente aus den Jungs raus geholt!“

Seine Mannschaft überzeugte vor allem über Einsatz und Mentalität. „Meine Mannschaft hat ihr Herz auf dem Platz gelassen! Eine absolute Besessenheit in der Laufbereitschaft und vor allem in den Zweikämpfen“, so Maier. Der Führungstreffer fiel folgerichtig: „Wir gehen verdient, durch einen schönen Assist und einem sehenswerten Treffer von Kamal in den Knick in Führung.“ Für Singh war es bereits das 18. Saisontor.

Doch auch der Gegner zeigte seine Qualität. „Anschließend hat Garrel auch gezeigt, warum sie da oben stehen. Sie haben sehr gute Fußballer in ihren eigenen Reihen“, erklärte Maier. Am Ende blieb es beim knappen, aber wichtigen Erfolg für Nordhorn, das sich damit im Spitzenspiel durchsetzen konnte.