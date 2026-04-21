Hervorragende Arbeit, großartige Highlights, verpasster Schlussstrich Ein Kommentar zur Trainer-Ära von Stefan Köck beim SV Schalding-Heining von Thomas Seidl · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Stefan Köck hat beim SV Schalding-Heining große Fußstapfen hinterlassen – Foto: Mike Sigl

Mehr als neun Jahre hatte Stefan Köck das Sagen beim SV Schalding-Heining. Ein Zeitraum, in der manche Vereine oft mehr als ein halbes Dutzend Trainer "verbraten". Als 32-jähriger Newcomer schenkten die Entscheidungsträger der Grün-Weißen dem Deggendorfer im Februar 2017 das Vertrauen - und der Realschullehrer lieferte auf Anhieb ab. Viermal in Folge konnte Köck mit seinem Team den Regionalliga-Klassenerhalt realisieren. Eine Leistung, die aller Ehren wert ist. Mit den bescheidenen Mitteln, die der Klub aus dem Passauer Westen gegenüber dem Großteil der Konkurrenz in der vierten Liga stets hatte.

Highlights in der Köck-Ära waren zweifellos das Gastspiel des TSV 1860 München mit den Löwen-Kultfiguren Daniel Bierofka und Sascha Mölders und der fulminante 4:2-Sieg beim FC Bayern München II, der exakt heute vor neun Jahren war. Unvergessen bleibt auch der spektakuläre 5:4-Heimerfolg gegen die SpVgg Unterhaching. Es gab aber auch Tiefen wie die beiden Abstiege 2022 und 2024. Während beim ersten Mal der sofortige Wiederaufstieg klappte, wurde dieser im Vorjahr klar verfehlt. Nach einer ganz schwachen Frühjahrsrunde fiel das Team vom zweiten auf den neunten Rang zurück. Einen Vorwurf müssen sich beide Seiten gefallen lassen. Nach diesem sportlich frustrierenden Halbjahr hätte man einen Schlussstrich ziehen können, vielleicht sogar müssen. Hinterher ist man jedoch bekanntlich immer schlauer und nichtsdestotrotz hat Stefan Köck beim SV Schalding-Heining über einen sehr langen Zeitraum hervorragende Arbeit geleistet.







In seiner Anfangszeit stand Köck noch als Spielertrainer auf dem Platz – Foto: Robert Geisler













Der Pädagoge ist keiner, der "Everbodys Darling" ist und es auch gar nicht sein mag. Große Töne hat Köck nie gespuckt und sich selbst auch nie in den Mittelpunkt gestellt. Eine Eigenschaft, die den 41-Jährigen auszeichnet, ihn sympathisch und authentisch macht. Stefan Köck ist ein Trainer, der den Fußball lebt und arbeitet. Den SV Schalding-Heining hat er über viele Jahre mit seiner unaufgeregten und akribischen Art maßgeblich geprägt, sich zu einer Trainer-Größe im ostbayerischen Amateurfußball entwickelt. Wer den fußballverrückten Übungsleiter näher kennt, weiß, dass er`s nicht lange ohne seine große Leidenschaft aushalten wird.