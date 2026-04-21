Hervorragende Arbeit, großartige Highlights, verpasster Schlussstrich

Mehr als neun Jahre hatte Stefan Köck das Sagen beim SV Schalding-Heining. Ein Zeitraum, in der manche Vereine oft mehr als ein halbes Dutzend Trainer "verbraten". Als 32-jähriger Newcomer schenkten die Entscheidungsträger der Grün-Weißen dem Deggendorfer im Februar 2017 das Vertrauen - und der Realschullehrer lieferte auf Anhieb ab. Viermal in Folge konnte Köck mit seinem Team den Regionalliga-Klassenerhalt realisieren. Eine Leistung, die aller Ehren wert ist. Mit den bescheidenen Mitteln, die der Klub aus dem Passauer Westen gegenüber dem Großteil der Konkurrenz in der vierten Liga stets hatte.
Highlights in der Köck-Ära waren zweifellos das Gastspiel des TSV 1860 München mit den Löwen-Kultfiguren Daniel Bierofka und Sascha Mölders und der fulminante 4:2-Sieg beim FC Bayern München II, der exakt heute vor neun Jahren war. Unvergessen bleibt auch der spektakuläre 5:4-Heimerfolg gegen die SpVgg Unterhaching. Es gab aber auch Tiefen wie die beiden Abstiege 2022 und 2024. Während beim ersten Mal der sofortige Wiederaufstieg klappte, wurde dieser im Vorjahr klar verfehlt. Nach einer ganz schwachen Frühjahrsrunde fiel das Team vom zweiten auf den neunten Rang zurück. Einen Vorwurf müssen sich beide Seiten gefallen lassen. Nach diesem sportlich frustrierenden Halbjahr hätte man einen Schlussstrich ziehen können, vielleicht sogar müssen. Hinterher ist man jedoch bekanntlich immer schlauer und nichtsdestotrotz hat Stefan Köck beim SV Schalding-Heining über einen sehr langen Zeitraum hervorragende Arbeit geleistet.