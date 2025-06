hervorragend ausgebildet - GW Mühlen verstärkt Zentrum

Nach der Hinrunde sah es danach aus, als könnte GW Mühlen ein Wörtchen im Titelrennen mitsprechen, doch in der Rückrunde brachen die Grün-Weißen ein. Letztendlich beendete Mühlen die Saison auf Platz acht. In der kommenden Saison will das Team die super Hinrunde wiederholen und stellte dafür nun den ersten Neuzugang vor..