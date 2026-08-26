Hertingshausen bezwingt Nieste trotz Unterzahl

Der TSV Hertingshausen hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren und dabei auch in Unterzahl überzeugt. Gegen den stark gestarteten Aufsteiger TuSpo Nieste gewann die Mannschaft von Trainer Jörg Müller mit 3:1 und belohnte sich damit für einen über weite Strecken bestimmenden Auftritt.

Die Gastgeber übernahmen früh die Kontrolle und gingen nach 18 Minuten in Führung. Nach Vorarbeit von Emilian Gutberlet traf Jan Kraus zum 1:0. Nieste bekam zehn Minuten später per Handelfmeter die große Chance zum Ausgleich, doch Nico Dietrich parierte zunächst gegen Moritz Goebel. Im Nachschuss brachte Goebel den Ball dennoch zum 1:1 im Tor unter.

In der 38. Minute änderten sich die Voraussetzungen allerdings grundlegend: Hertingshausen musste nach einer Roten Karte fortan mit zehn Spielern auskommen. Die Pausenführung blieb dennoch bestehen.

Der Ausgleich hielt allerdings nur zwei Minuten. Wieder war Gutberlet als Vorbereiter beteiligt, diesmal vollendete Tim Kraus zum 2:1. Hertingshausen hatte zu diesem Zeitpunkt mehr vom Spiel und drängte Nieste immer wieder tief in die eigene Hälfte.

Auch zu zehnt spielbestimmend

Nieste versuchte nach dem Seitenwechsel, die Überzahl für mehr Ballkontrolle zu nutzen. Wirklich gefährlich wurde der Aufsteiger jedoch nur selten. Hertingshausen verteidigte konzentriert und schaffte es trotz Unterzahl immer wieder, selbst Akzente nach vorne zu setzen.

Die Entscheidung fiel in der 77. Minute. Jan Kraus erzielte mit seinem zweiten Treffer des Abends das 3:1 und machte damit den Heimsieg perfekt. Nieste fand darauf keine Antwort mehr.

Zweiter Saisonsieg für den TSV

Für Hertingshausen war es nach dem 4:1 gegen Kaufungen der zweite Erfolg der noch jungen Saison. Bemerkenswert war vor allem, dass der TSV auch mit einem Spieler weniger die Kontrolle über weite Phasen nicht verlor und sich gegen einen bislang erfolgreichen Aufsteiger durchsetzte.

Nieste musste dagegen nach drei Siegen aus den ersten vier Begegnungen die zweite Niederlage hinnehmen. Der starke Saisonstart bleibt damit zwar bestehen, in Hertingshausen zeigte sich aber, dass auch der Aufsteiger an seine Grenzen geraten kann, wenn der Gegner körperlich präsent ist und die eigenen Chancen konsequenter nutzt.