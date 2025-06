Hertha Wiesbach startet mit Oberliga-Vorbereitung

Oberliga-Aufsteiger FC Hertha Wiesbach startet am Samstag mit einem Testspiel gegen den Saarlansligisten SC Halberg Brebach in die Serie der Vorbereitungsspiele. Das Spiel wird auf dem Gelände des ASC Dudweiler am Brennenden Berg in Saarbrücken ausgetragen. "Wir spielen da auf einem Sportfest, es ist gleich ein guter Test. Wir sind noch nicht komplett, einige Spieler fehlen oder sind noch nicht im Training. Wir bestreiten sieben oder acht Spuele, da kann sich noch was ändern. Wir wollen dann am Ende der Vorbereitung konkurrenzfähig sein, da haben wir noch viele Spiele zum Probieren", sagte Trainer Michael Petry am Donnerstag. Im Kader gab es einige Zugänge, die nun integriert werden sollen. Leon Theobald war zuletzt beim Verbandsligisten VfL Primstal, Jan Wollbold spielte beim Verbandsliga-Vizemeister und Saarlandliga-Aufsteiger SV Bliesmengen-Bolchen, Erion und Edonis Metaj waren mit der SV Elversberg II ebenfalls in der Saarlandliga aktiv. Auch Jannis Erbel kommt von der Zweitliga-Reserve. "Wir haben eigentlich nur einen Abgang, Thomas Sell geht zum FV Biesingen in die Verbandsliga Nord-Ost. Die Ackermann-Brüder Patrick und Carsten haben in der personell schwierigen Phase ausgeholfen, wofür wir sehr dankbar waren, sie waren topfit und konnten mit zur Meisterschaft beitragen. Wir haben personell zugelegt und wollen nun in der Oberliga bestehen", sagt der ehemalige Profispieler. Alexio Brauer, der sich im Aufbautraining befindet, und Lucas Bidot, an dessen Knie weitere Untersuchungen vorgenommen werden, verpassen das erste Spiel auf jeden Fall.