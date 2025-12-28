Hertha Wiesbach siegt im Finale von Wadern

RPS-Oberligist FC Hertha Wiesbach war beim Finaltag des 39. HACO-Hallenturniers des FC Noswendel Wadern von Anfang bis Ende dabei. Im allerersten Zwischenrundenspiel gab es einen 5:1-Erfolg über den Verbandsligisten VfL Primstal, dem ein 8:0 über den Ligakonkurrenten SC Idar-Oberstein folgte. Dadurch wurde der Gruppensieg gesichert. Im Viertelfinale konnte der Schröder-Saarlandligist SC Reisbach ebenfalls deutlich mit 7:1 bezwungen werden. Im Halbfinale zeigte sich Rheiland-Bezirksligist FSV Trier-Tarforst als harten Gegner, die Moselane führten zwischen mit 2:1, ehe Kiluan Staroscik mit drei Treffern den 7:3-Sieg sicherte. Im Finale trafen die Wiesbachet auf den Saarlandligisten FC Palatia Limbach. Bis fünf Minuten vor Schluss sah Wiesbach angesichts eineg 3:0-Führung durch zwei Treffer von Edonis Metaj und einem weiteren durch Yannik Haupts wie der sichere Sieger aus, ehe der Saarlandligist durch einen furiosen Endspurt bis auf 2:3 heranrückten "Es wurde nochmal spannend, es waren noch 30 Sekunden zu spielen, aber wir haben es über die Zeit gebracht. Im Halbfinale haben wir kurz mal zurück gelegen. Aber Limbach war der stärkste Gegner des Turniers, gut organisiert, super eingestellt und bis zum Ende kampfbereit. Alle Tore waren sauber rausgespielt, es gab keine Zehnmeter wegen zu vielen Mannschaftsfouls oder Zeitstrafen. Und es gab bei uns keine Verletzten. Wir wollen in den drei Turnieren, die wir noch spielen, weiter punkten und werden dann sehen, zu was es in der Masters-Werrung reicht. Der Spass sollte deshalb aber nicht hintenan gestellt werden. Den hatten wir am Frwitag und heute definitiv.", sagte Lucas Bidot, der den am Finaltag in der Halke anwesenden Trainer Michael Petry vertrat.