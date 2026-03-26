Hertha reist zum Vorletzten Dresden, Union & Leipzig im Verfolgerduell

– Foto: Steffen Gramm

Am 16. Spieltag der Frauen-Regionalliga Nordost möchte Spitzenreiter Hertha BSC seine beeindruckende Serie von sieben Siegen in Folge beim seit vier Spielen sieglosen Vorletzten 1. FFC Fortuna Dresden weiter ausbauen. Das Highlight des Wochenendes steigt jedoch in der Hauptstadt, wo der Tabellenzweite 1. FC Union Berlin II den Vierten RB Leipzig II zum Verfolgerduell empfängt. Während die Berlinerinnen zuletzt vier Siege feierten und zu Hause noch verlustpunktfrei sind, reisen die sächsischen Gäste nach einem jüngsten 6:0-Kantersieg mit reichlich Offensivpower an. Im Schatten dieses Spitzenspiels hofft der Tabellendritte 1. FC Magdeburg gegen das Schlusslicht F.C. Hansa Rostock auf den nächsten Sieg, muss aber nach dem überraschenden 1:1 im Hinspiel gewarnt sein. Zugleich kämpfen im Tabellenkeller Mannschaften wie Türkiyemspor Berlin, der SV BW Hohen Neuendorf und der 1. FFV Erfurt in ihren jeweiligen Begegnungen um immens wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Das Topspiel bestreitet der Tabellenzweite gegen den Vierten, wobei die von Anja Matthes trainierten Berlinerinnen mit der makellosen Bilanz von acht Heimsiegen und vier Erfolgen in Serie antreten. Zuletzt bewies Union beim späten 3:0-Erfolg gegen den Erfurter Konkurrenten einen enorm langen Atem. Die Gäste von RB Leipzig II unter Trainer Benjamin Eta reisen jedoch mit massivem Selbstvertrauen nach einem 6:0-Kantersieg an, bei dem unter anderem Alexandra Scheffler und Natalie Grenz bereits in der ersten Halbzeit jeweils doppelt trafen. Nachdem Union das Hinspiel knapp mit 2:1 für sich entscheiden konnte, kann von einem intensiven Verfolgerduell auf absoluter Augenhöhe ausgegangen werden.

Im Duell der unteren Tabellenhälfte stehen sich der Neunte und der Achte gegenüber, die nur ein einziger Punkt trennt. Türkiyemspor Berlin unter Trainer Ümit Toraman muss nach einer herben 0:6-Klatsche dringend wieder defensive Stabilität finden, um nicht weiter abzurutschen. Der 1. FFC Turbine Potsdam II von Thomas Kandler zeigte beim jüngsten 2:2-Remis durch frühe Tore von Helene Duwe (26.) und Lucia Stritzke (34.) gute Ansätze, verlor jedoch Larissa Bemme durch eine Rote Karte wegen Notbremse. Das knappe 2:1 aus dem Hinspiel, bei dem erneut Duwe (64.) den entscheidenden Siegtreffer für Potsdam erzielte, verspricht auch dieses Mal einen hart umkämpften Spielverlauf auf Augenhöhe. ---

Der Tabellenfünfte FC Carl Zeiss Jena II geht mit viel Rückenwind in die Begegnung mit dem abstiegsbedrohten Aufsteiger. Die Mannschaft von Trainer Christian Kucharz feierte zuletzt einen souveränen 4:0-Auswärtssieg, bei dem Emy Bührig (81.) den erfolgreichen Schlusspunkt setzte. Der SV BW Hohen Neuendorf von Coach Christian Liedtke musste hingegen eine herbe 0:5-Pleite einstecken und reist als formschwacher Außenseiter nach Thüringen. Schon das Hinspiel war eine überaus einseitige Angelegenheit, als Jena beim 7:0-Kantersieg, angeführt von Bührigs Dreierpack und einem Doppelpack von Helen Börner, offensiv brillierte. ---

Für den elftplatzierten 1. FFC Fortuna Dresden steht die wohl schwerste Aufgabe an, da der unangefochtene Ligaprimus unter Trainer Tobias Kurbjuweit nach Sachsen anreist. Die Berlinerinnen surfen auf einer Welle von sieben Siegen am Stück und untermauerten ihre dominante Form zuletzt mit einem 5:0-Erfolg, bei dem Elfie Wellhausen und Svenja Poock jeweils Doppelpacks schnürten. Die Dresdnerinnen von Coach Michael Weiße sind hingegen seit vier Spielen sieglos und haben überdies schmerzhafte Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison. Damals deklassierte Hertha die Fortuna gnadenlos mit 9:1, wobei Elly Böttcher in der Schlussphase (70., 81., 85.) gleich dreifach traf. ---

Im gesicherten Mittelfeld empfängt der siebtplatzierte 1. FFV Erfurt von Trainer Gino Heinze den direkten Tabellennachbarn aus Sachsen. Der Aufsteiger SV Eintracht Leipzig-Süd konnte unter Stephan Franke zuletzt eine lange Niederlagenserie beenden und einen knappen 3:2-Sieg feiern, bei dem Laura Schubert (53.) und Paula Melsheimer (54.) die Partie mit einem Doppelschlag drehten. Im Hinspiel dominierten die Leipzigerinnen beim deutlichen 5:2-Erfolg klar, wobei Maleen Jankowski mit einem beeindruckenden Dreierpack herausstach. Erfurt muss nach der jüngsten 0:3-Niederlage eine sportliche Reaktion zeigen, um nicht in die untere Tabellenhälfte abzurutschen. ---