Hertha mit furioser Aufholjagt Hertha III liegt mit 3:0 und 4:2 zurück und holt trotzdem einen Punkt bei Preußen II

Die Parkplatzsituation rund um das Preußenstadion brachte mich dann auf andere Gedanken. Oder anders gesagt, ich suchte völlig genervt einen Parkplatz. Als ich einen gefunden hatte, stand ich so weit weg von meinem eigentlichen Ziel, dass ich mir einen Roller freischaltete. Mit diesem Gefährt war ich ziemlich schnell auf Höhe meines Ziels und lief direkt meinem Arbeitskollegen Frank in die Arme. Der war jahrelang aktiver Kicker bei den Preußen und als er hörte, dass ich hier heute aufschlagen wollte, schloss er sich sofort an.

Gemeinsam betraten wir das Preußenstadion, welches eine der schönsten Spielstätten unserer Stadt ist. Frank ließ seinen Blick schweifen und konsternierte: „Sieht noch genauso aus, wie früher.“ Nur ein wenig frische, neue Farbe war nach seiner Einschätzung in den letzten Jahren hier und da verteilt worden.

Während wir uns was zu essen und zu trinken holten, war die Partie der ersten Herren Preußens gegen Stern 1900 noch in den letzten Zügen. Dieses Spiel endete 1:1, für alle Freunde der Statistik.

Das Match, zu dem wir hier waren, wurde natürlich nicht auf dem heiligen Rasen ausgetragen, sondern auf dem Nebenplatz mit Plastiküberzug. Auf dem Weg dort hin fiel Frank auf, dass Icke Häußler an einem der Stehtische auf der kleinen Tribüne stand. Er sah recht gut aus, was uns natürlich freute. Waren doch in jüngerer Vergangenheit Meldungen über seinen schlechten Gesundheitszustand aufgetaucht.

Der Nebenplatz ist ein ganz schöner Kontrast zum Stadion. Trainingsutensilien liegen neben dem Platz, Unkraut wuchert und der Kunstrasen sieht aus, wie bei Poco gekauft. Immerhin bedeutete das für mich ein neues Kreuz auf der Fußballlandkarte.

Besonders lange währte die Freude darüber nicht, denn Preußens „zwote“ führte nach etwas mehr als zwanzig Minuten schon 3:0. Zu diesem Zeitpunkt absolut verdient, auch wenn der erste Treffer aus einer sehr abseitsverdächtigen Position heraus erzielt wurde und das 3:0 eine unglücklich abgefälschte Flanke war, die sich hinter Tolga ins Tor senkte.

Nach diesem Treffer fing sich Hertha etwas und schaffte es ohne weiteres Gegentor in die Kabine. Nur gut, dass die Verantwortlichen von Preußen den Imbiss- und Getränkeverkauf in Betrieb genommen hatten, der sich auf der obersten Stufe der Stehtraversen zwischen Stadion und Nebenplatz befindet. So konnte ich mir etwas Grillgut, zur Beruhigung des Magens, einverleiben.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs sagte ich noch mit einem leicht Ironischen Unterton: So, Hertha, jetzt die Stifte rausholen und Fußballgeschichte schreiben.

Möglich, dass die Mannschaft mich gehört hat und mir die Ironie austreiben wollte, denn plötzlich spielten sie den Gastgeber an die Wand. Weder die Zuschauer noch die Mannschaft von Preußen schienen zu begreifen, was auf einmal abging und ehe man es sich versah, stand es nur noch 3:1. An dieser Stelle gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Kollegen, der dieses Spiel live tickerte und mir. Während er nämlich Benedict das Tor zuschrieb, war ich der Meinung, Khalil hätte getroffen. Am Ende ist es eigentlich egal, denn der Treffer war wundervoll (ein bildschöner Lupfer über den zu weit vorne stehenden Keeper) und er brachte uns wieder ins Spiel. Richtig Hoffnung keimte bei allen Herthaner auf, als der Torwart der Preußen ein weiteres Mal nicht gut aussah. Er eilte einem langen Ball entgegen, rief laut “Torwart”, setzte an zum Kopfball und flog unter dem Ball hindurch. Und jetzt war es ganz sicher Benedict, der diesen Fehler nutzte. Nur noch 3:2 und noch fast 25 Minuten regulär auf der Uhr.

Hertha wollte jetzt mindestens diesen einen Punkt und rannte an. Als ein Ball ins Toraus der Preußen ging und sich alle schon auf eine Hertha-Ecke freuten, hatte der Unparteiische seinen großen Auftritt. Er war nämlich der Einzige hier, der den Ball noch im Feld gesehen hatte. Preußen schaltete schnell und nutzte diese Fehlentscheidung zu einem Konter. Tolga, der uns bis hierher immer wieder im Spiel gehalten hatte, war chancenlos und musste zum vierten Mal den Ball aus seinem Tor holen.

Natürlich platzte so manchen Herthanern fast der Kragen und selbst der sonst sehr ruhig wirkende Teammanager wurde plötzlich laut. Aber es half nichts. Hertha lag wieder mit zwei Toren hinten und es waren nur noch 15 Minuten zu spielen.

Wäre das Spiel mit diesem 4:2 zu Ende gegangen, wäre ich trotzdem stolz auf die Mannschaft gewesen. Die Einstellung stimmt einfach und das ist anerkennenswert. Aber (in Großbuchstaben) das Spiel war noch nicht vorbei.

Nach einer Ecke hielt Kapitän Ferro, trotz vieler Füße auf seiner Kopfhöhe, seinen Schädel in die Flugbahn des Balls und bescherte uns vier Minuten vor dem Ende erneute Hoffnung.

Und dann kam er, in der zweiten Minute der sechsminütigen Nachspielzeit. Dieser eine Moment, der einem wieder vor Augen führt, dass es richtig war, sich für Fußball entschieden zu haben. Der Moment, der jeden Zweifel, nur noch zu Hertha III zu gehen, über Bord warf.

Erneut war eine Ecke der Auslöser. Diese landete an der Strafraumgrenze, wo sich Khalil die Kugel schnappte. Mit einem feinen Füßchen schickte er das Spielgerät auf die Reise in Richtung des oberen Torecks. Der Torhüter der Preußen gab sich alle Mühe, den Ball vorbei zu starren, doch er landete butterweich in den Maschen. Völlig im Kontrast zu diesem sanft ins Tor gestreicheltem Schuss war die emotionale Explosion, die nun folgte. Alle Herthaner waren plötzlich auf dem Platz und bildeten eine große Jubeltraube. Auch ich fand mich, knipsend, auf dem Rasen wieder und wusste gar nicht so genau, wie ich dorthin gekommen war.

Als wir uns alle wieder gefangen hatten, kam dieser Flugzeugabsturzmoment. Das ist der Augenblick indem man von purer Ekstase in Panik verfällt, weil man realisiert, dass das Spiel ja noch gar nicht vorbei ist und der Gegner einem dieses Unentschieden bestimmt nicht kampflos überlässt.

Aber Preußen war von diesem Spielverlauf so von der Rolle und Hertha war jetzt so geil auf diesen Punkt, dass nichts mehr anbrannte.

Der Schlusspfiff ließ uns alle ordentlich durchpusten. Klar, unterm Strich ist es nur ein Remis. Aber mit dieser Einstellung sollte der Klassenerhalt doch machbar sein.

Ich verschwand recht schnell nachdem Abpfiff, denn Frau und Kind waren aus dem Kurzurlaub wieder zu Hause angekommen und ein paar Stunden mit der Familie sind auch genauso schön, wie ein Spiel der Ama Zwee.

Ha Ho He Amateure Zwee