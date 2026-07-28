Hertha-Klatsche mit Bruder von Zweitliga-Profi

– Foto: Johan Engelbrecht

Am vergangenen Wochenende startete die Regionalliga Nordost in die neue Spielzeit 2026/27. Für die U23 von Hertha BSC begann die Saison mit einem Heimspiel gegen den Chemnitzer FC. Kurz zuvor haben die Berliner einen weiteren Neuzugang für die älteste Nachwuchsmannschaft präsentiert. Filip Brekalo wird in dieser Saison für Herthas U23 spielen. Brekalo? Richtig. Filip ist der jüngere Bruder von Josip Brekalo, den Hertha vor einem halben Jahr aus Spanien nach Berlin holte. Der 28-Jährige, der jüngst seinen Vertrag bei der Hertha verlängerte, soll in der kommenden Saison mit all seiner Erfahrung vorangehen und eine wichtige Stütze des Teams sein.

Seinen jüngeren Bruder hat er dabei zumindest teilweise an seiner Seite, denn beide standen schon gemeinsam beim Training der Profis auf dem Schenckendorffplatz. Filip aber soll die U23 verstärken und debütierte dort am Samstag gegen den CFC. Der 23-jährige Linksverteidiger begann in der neu formierten Viererkette, spielte 90 Minuten lang durch. Die klare 0:4-Niederlage konnte aber auch er nicht verhindern. Ron Berlinski, Domenico Alberico, Maximilian Fesser und Jonas Marx schossen die ambitionierten Gäste aus Sachsen auf Rang zwei der Liga und Hertha ans Tabellenende.