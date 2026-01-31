Hertha II fertigt Halle ab, Delay Sports verliert in Ägypten

Archiv – Foto: Niko Schmidt

Zahlreiche Testspiele können auch am Wochenende nicht wie geplant stattfinden. Doch einzelne Partien werden ausgetragen.

MSV Neuruppin - FSV Spandauer Kickers | abgesagt

TSG Einheit Bernau - SV Karow 96

Anstoß: 13:00 Uhr

SSC Teutonia II - Germania Berge

Anstoß: 13:00 Uhr

Sonntag, 01. Februar

Germania Schöneiche - TSV Mariendorf

Anstoß: 13:00 Uhr

Eintracht Braunschweig II - VSG Altglienicke

Anstoß: 13:30 Uhr

Aufgrund der Witterungsbedingungen kann es zu Änderungen kommen. Wir versuchen, diese Übersicht regelmäßig auf den aktuellsten Stand zu setzen.

Stand: Samstag, 31.01 um 08:00 Uhr

