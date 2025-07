Hertha gewinnt eigenes Turnier

RPS-Oberligist FC Hertha Wiesbach hat den eigene zweite Levobank-Czp gewonnen. Im Endspiel in der proWin-Arena setzte sich der Oberligist gegen den Schröder-Saarlandligisten Borussia Neunkirchen mit 7:2 (4:1) durch. Yannik Haupts eröffnete den Torreigen in der 4. Minute, Max Polter legte mit einem Doppelschlag alsbald zwei Treffer nach (8. und 21.). Kurz nachdem der ehemalige Bundesligist seinen ersten Treffer erzielte, handelte er sich eine Zeitstrafe ein. Edonis Metaj konnte kurz vor der Pause noch das 4:1 erzielen (40.), ehe Sören Maas noch in Überzahl das 5:1 gelang (46.). Ein Eigentor brachte das 6:1 (57 ), Haupts hatte für Wiesbach nach dem zweiten Gästetreffer das letzte Wort (90.). In seinem vorletzten Test tritt der FC Hertha am Donnerstag, 24. Juli um 19 Uhr beim neuen Ligakonkurrenten SV Auersmacher an. Das Spiel wird im Saar-Blies-Stadion im Kleinblittersdorfer Gemeindeteil ausgetragen.