Hertha geht mit Erfolgserlebnis in die letzte Woche

Oberliga-Aufsteiger FC Hertha Wiesbach scheint gut vorbereitet in die am kommenden Wochenende beginnende Spielzeit zu gehen. Am Donnerstag bezwang das von Michael Petry trainierte Team in einem zeitlich leicht verkürzten Spiel beim neuen Ligakonkurrenten SV Auersmacher mit 3:1, nur 44 Stunden später konnten sich die Eppelborner beim Landesligisten SV Reiskirchen mit 3:0 (2:0) durchsetzen. Jan Wollbold (25.) und Mika Speicher (28.) sorgten für die Pausenführung der Gäste, Sören Maas konnte in der 63. Minute den Endstand herstellen. Für Wiesbach war es also eine gelungene Generalprobe, bevor am kommenden Samstag (2. August) um 15.30 Uhr das erste Oberligaspiel nach der zweijährigen Abwesenheit auf dem Programm steht. Zu Gast in der proWin-Arena ist dann mit dem FV Dudenhofen ein Mitaufsteiger. Reiskirchen startet einen Tag später um 15.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Nachbarn SV Altstadt in die neue Runde der Landesliga Ost. Das Testspiel fand im rheinland-pfälzischen Breitenbach statt.