Hertha-Gala im Derby und Babelsberger Befreiungsschlag

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

n der Regionalliga Nordost markierte der heutige Freitagabend einen hochemotionalen Auftakt des 25. Spieltags. Während in der Hauptstadt eine spielerische Machtdemonstration die Verhältnisse im Tabellenmittelfeld klärte, lieferten sich die Teams in Babelsberg eine leidenschaftliche Abwehrschlacht, die bis in die Schlussphase für Zittern auf den Rängen sorgte.

Eine bittere Lehrstunde für den Aufsteiger: Die Zweitvertretung von Hertha BSC fegte den BFC Preussen in einem einseitigen Berliner Duell förmlich vom Platz. Den Torreigen eröffnete Oliver Rölke in der 24. Minute mit der Führung zum 1:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) erhöhte Änis Ben-Hatira auf 2:0 und sorgte damit bereits vor dem Pausentee für hängende Köpfe beim BFC. Nach dem Seitenwechsel kannte die Hertha-Offensive kein Halten mehr. Oliver Rölke erzielte in der 60. Minute das 3:0 und legte in der 72. Minute mit seinem dritten Treffer zum 4:0 nach. Den endgültigen Schlusspunkt unter diese Demontage setzte Luis Trus in der 76. Minute mit dem Tor zum 5:0-Endstand.

Im Karl-Liebknecht-Stadion herrschte pure Erleichterung, als der SV Babelsberg 03 einen hart erkämpften Heimsieg gegen den FC Eilenburg bejubelte. In einer Partie, die mehr durch Kampf als durch spielerische Finesse geprägt war, gingen die Babelsberger in der 41. Minute durch Tobias Hasse mit 1:0 in Führung. Die Eilenburger bewiesen jedoch Moral und kamen nach der Pause entschlossen zurück. In der 57. Minute erlöste Marcus Niemitz die mitgereisten Fans mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1. Die Schlussphase wurde zu einer emotionalen Zerreißprobe für beide Seiten. Es war schließlich Maurice Covic, der in der 76. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Hausherren erzielte. ---

Morgen, 14:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC Chemnitzer FC ChemnitzerFC 14:00 live PUSH



Ein Spitzenspiel, das nach Nachholwoche noch mehr brennt. Hallescher FC ist Dritter mit 44 Punkten (23 Spiele, 38:21 Tore) und kommt mit stabilen Ergebnissen: 2:0 bei Chemie am 24. Spieltag und 4:1 bei Hertha 03 im Nachholspiel. Chemnitzer FC steht auf Rang 7 mit 34 Punkten (23 Spiele, 37:32 Tore) – aber die vergangenen Tage haben eine tiefe Kerbe hinterlassen: erst das spektakuläre 5:1 gegen Babelsberg, dann das 1:2 bei Chemie im Nachholspiel. Das Hinspiel am 17.09.25 war ein Chemnitzer Statement: Chemnitz – Halle 3:0. Für Halle ist das eine offene Rechnung. Für Chemnitz ist es der Beweis, dass man Halle schlagen kann – aber nach dem 1:2 bei Chemie ist auch klar: in dieser Liga ist nichts stabil, wenn die Details nicht stimmen. ---

Morgen, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald BFC Dynamo BFC Dynamo 14:00 PUSH



Zwei Teams, die im unteren Bereich jede Partie wie ein kleines Finale spielen. Greifswalder FC ist 15. mit 19 Punkten (21 Spiele, 22:33 Tore) und verlor im Nachholspiel gegen Erfurt 1:2. BFC Dynamo steht als 14. bei 20 Punkten (20 Spiele, 24:34 Tore) – und hat in wenigen Tagen den Ton gewechselt: erst die Niederlage 1:3 gegen Hertha II, dann der starke Nachholsieg 3:1 gegen Preussen. Das Hinspiel gewann Dynamo 2:0 (Dynamo – Greifswald 2:0, 16.09.25). Greifswald will diese Geschichte zu Hause drehen, Dynamo will aus dem Aufschwung echte Luft machen. ---



Ein Duell zwischen Mittelfeld und Verfolgergruppe – mit feinem Unterschied. 1. FC Magdeburg II (Aufsteiger) steht bei 27 Punkten (22 Spiele, 35:32 Tore) auf Rang 9 und holte zuletzt in Luckenwalde ein 0:0. FSV Zwickau ist Fünfter mit 39 Punkten (22 Spiele, 35:28 Tore) und kommt aus einer intensiven Phase: 2:2 gegen Altglienicke am 24. Spieltag und 3:2 gegen Babelsberg im Nachholspiel. Das Hinspiel gewann Zwickau knapp 1:0 (Zwickau – Magdeburg II 1:0, 16.09.25). Magdeburg II wird sich an dieser Knappheit festhalten – Zwickau weiß, dass man solche Spiele gewinnen muss, wenn man oben dranbleiben will. ---



Das Topspiel – und es riecht nach Entscheidung, obwohl noch viele Spieltage folgen. Lok Leipzig führt mit 55 Punkten (48:17 Tore) und hat in der Woche zweimal die typische Spitzenreiter-Mentalität gezeigt: 3:0 in Luckenwalde, 1:0 in Meuselwitz. Carl Zeiss Jena ist Zweiter mit 45 Punkten (41:21 Tore), aber die letzten Tage waren widersprüchlich: am 24. Spieltag die Niederlage 1:2 in Eilenburg, dann das 0:0 gegen Altglienicke im Nachholspiel. Das Hinspiel am 01.10.25 gewann Jena 1:0 (Jena – Lok 1:0). Lok hat also eine offene Rechnung – und Jena die Erinnerung, dass es den Spitzenreiter schlagen kann. Für Lok ist es ein Heimspiel, das die Spitze festigen kann. Für Jena ist es die Chance, den Abstand zu verkürzen und der Saison noch einmal einen neuen Puls zu geben. ---



Oben gegen unten – und doch mit frischer Spannung aus der Nachholrunde. FC Rot-Weiß Erfurt ist Vierter mit 43 Punkten (23 Spiele, 41:29 Tore), kam zuletzt aber ins Stolpern: erst die Heimniederlage 0:1 gegen Preussen, dann das knappe 2:1 in Greifswald im Nachholspiel. BSG Chemie Leipzig steht als 16. bei 16 Punkten (21 Spiele, 19:32 Tore) – und zeigte zuletzt, dass es noch lebt: Nach dem 0:2 gegen Halle schlug Chemie im Nachholspiel Chemnitz 2:1. Das Hinspiel gewann Erfurt knapp 1:0 (Chemie – Erfurt 0:1, 16.09.25). Chemie reist also mit dem Wissen an, dass man Erfurt schon einmal fast erwischt hätte – und mit dem frischen Beweis, dass Siege möglich sind. ---

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz VSG Altglienicke Altglienicke 14:00 live PUSH



Ein Duell im Mittelfeld, aber mit harter Kante. ZFC Meuselwitz ist 12. mit 23 Punkten (21 Spiele, 27:32 Tore) und musste zuletzt den Spitzenreiter ertragen: 0:1 gegen Lok im Nachholspiel. VSG Altglienicke steht als Sechster bei 36 Punkten (21 Spiele, 32:22 Tore) und kommt aus zwei Remis: 2:2 in Zwickau, 0:0 in Jena. Das Hinspiel gewann Altglienicke 1:0 (Altglienicke – Meuselwitz 1:0, 16.09.25). Meuselwitz will den Spieß umdrehen, Altglienicke will mit einem Auswärtssieg die obere Hälfte absichern. ---

