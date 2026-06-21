Hertha-Frauen verlieren nach Blitztor und steigen dennoch auf

Mit einem deutlichen 4:1-Erfolg in Saarbrücken haben sich die Frauen von Hertha BSC eine hervorragende Ausgangslage für das Relegations-Rückspiel erarbeitet. Und die brauchte es auch. Denn im Rückspiel, das am heutigen Sonntag vor über 4000 Zuschauern im Stadion auf dem Wurfplatz stattfand, verlangte Saarbrücken den Berlinerinnen alles ab.

Dabei startete Hertha wie die Feuerwehr. Nach hohem Ballgewinn traf Torjägerin Elfie Wellhausen bereits nach neun (!) Sekunden zur Führung. Zwei Minuten später traf Johanna Seifert, doch das Schiedsrichter-Team entschied auf Abseits. Dennoch war Hertha nun mehr als komfortabel vorn. Doch die Gäste aus dem Saarland gaben sich zu keinem Zeitpunkt auf. Im Gegenteil: Saarbrücken schlug schnell zurück. In der 12. Minute glich Yara Volpert nach einer Ecke aus und brachte die Hoffnung zurück. In der Folge überließ Hertha dem Gegner etwas mehr den Ball, Saarbrücken war gezwungen, konnte sich aber kaum zwingende Torchancen erarbeiten.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit vergab Lilli Berwind die größte Gelegenheit, scheiterte aus kurzer Distanz an Torhüterin Inga Buchholz. Dann plätscherte das Spiel mehr und mehr vor sich hin, die Luft auf Saarbrücker Seite schien raus, Hertha musste nicht mehr und traf dennoch nochmal. Erneut war es Elfie Wellhausen, die ihr Team und die Mehrzahl der anwesenden Zuschauer zum Jubeln brachte. Mit dem 2:1 sollte der Deckel dann endgültig drauf sein. Und trotzdem gab sich Saarbrücken nicht auf, rannte weiter an und traf in der Nachspielzeit nicht nur zum Ausgleich, sondern drehte die Partie sogar noch. Doch dank des Hinspiels waren es letztlich die Berlinerinnen, die jubeln dürfen und in der kommenden Saison in der 2. Frauen-Bundesliga spielen werden.