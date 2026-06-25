 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Hertha feiert Aufstieg: Die Frauen-Regionalliga der Saison 2026/27

Frauen-Regionalliga Nordost +++ Der FC Hansa Rostock darf sich über den Klassenerhalt durch die Hintertür freuen

von red · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Hesse

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Frauen-RL Nordost
1. FC Union II
F.C. Hansa
FC CZ Jena II
RB Leipzig II

Die Frauen von Hertha BSC haben es geschafft! Nach dem 4:1-Erfolg im Hinspiel der Relegation beim 1. FC Saarbrücken genügte am Sonntag eine 2:3-Niederlage daheim, um den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga feiern zu können. Damit steht nun auch fest, wie die Frauen-Regionalliga des Nordostdeutschen Fußballverbandes in der Saison 2026/27 aussieht.

Absteiger aus der Frauen-Regionalliga Nordost

Weil Hertha den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert hat und im Gegenzug keine Nordost-Vertretung aus dem deutschen Unterhaus in die Regionalliga abgestiegen ist, durfte sich der FC Hansa Rostock freuen. Trotz des vorletzten Tabellenplatzes dürfen die Rostockerinnen in der Frauen-Regionalliga Nordost bleiben. Damit gibt es nur einen Absteiger: Schlusslicht 1. FFC Fortuna Dresden muss nach drei Jahren zurück in die Landesliga Sachsen.

Aufsteiger in die Frauen-Regionalliga Nordost

Die Aufstiegsfeiern durften schon eine Woche früher steigen. Der FSV Babelsberg 74 und der Chemnitzer FC sind in der neuen Saison zurück in der Frauen-Regionalliga Nordost. Die Babelsbergerinnen setzten sich nach zuvor zwei verlorenen Relegationen mit 2:0 (Hinspiel 0:0, Rückspiel 2:0) gegen den Halleschen FC durch und kehrten so im dritten Anlauf als Vizemeister Brandenburgs wieder.

Dagegen ist der letzte Regionalliga-Besuch des CFC schon einige Jahre länger her: Von 2011 bis 2013 waren die "Himmelblauen" letztmalig drittklassig. In der Relegation setzte sich der Vizemeister aus Sachsen mit 2:1 (Hinspiel 2:1, Rückspiel 0:0) gegen den SFC Stern aus Berlin durch.

Das ist die Frauen-Regionalliga Nordost 2026/27

  • RB Leipzig II
  • 1. FC Magdeburg
  • 1. FC Union Berlin II
  • FC Carl Zeiss Jena II
  • SV Eintracht Leipzig-Süd
  • 1. FFV Erfurt
  • 1. FFC Turbine Potsdam II
  • Türkiyemspor Berlin
  • SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf
  • F.C. Hansa Rostock
  • FSV Babelsberg 74 (Auf)
  • Chemnitzer FC (Auf)