Hertha feiert Aufstieg: Die Frauen-Regionalliga der Saison 2026/27

Die Frauen von Hertha BSC haben es geschafft! Nach dem 4:1-Erfolg im Hinspiel der Relegation beim 1. FC Saarbrücken genügte am Sonntag eine 2:3-Niederlage daheim, um den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga feiern zu können. Damit steht nun auch fest, wie die Frauen-Regionalliga des Nordostdeutschen Fußballverbandes in der Saison 2026/27 aussieht.
Weil Hertha den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert hat und im Gegenzug keine Nordost-Vertretung aus dem deutschen Unterhaus in die Regionalliga abgestiegen ist, durfte sich der FC Hansa Rostock freuen. Trotz des vorletzten Tabellenplatzes dürfen die Rostockerinnen in der Frauen-Regionalliga Nordost bleiben. Damit gibt es nur einen Absteiger: Schlusslicht 1. FFC Fortuna Dresden muss nach drei Jahren zurück in die Landesliga Sachsen.
Die Aufstiegsfeiern durften schon eine Woche früher steigen. Der FSV Babelsberg 74 und der Chemnitzer FC sind in der neuen Saison zurück in der Frauen-Regionalliga Nordost. Die Babelsbergerinnen setzten sich nach zuvor zwei verlorenen Relegationen mit 2:0 (Hinspiel 0:0, Rückspiel 2:0) gegen den Halleschen FC durch und kehrten so im dritten Anlauf als Vizemeister Brandenburgs wieder.
Dagegen ist der letzte Regionalliga-Besuch des CFC schon einige Jahre länger her: Von 2011 bis 2013 waren die "Himmelblauen" letztmalig drittklassig. In der Relegation setzte sich der Vizemeister aus Sachsen mit 2:1 (Hinspiel 2:1, Rückspiel 0:0) gegen den SFC Stern aus Berlin durch.