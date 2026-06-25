Hertha feiert Aufstieg: Die Frauen-Regionalliga der Saison 2026/27

– Foto: Frank Hesse

Die Frauen von Hertha BSC haben es geschafft! Nach dem 4:1-Erfolg im Hinspiel der Relegation beim 1. FC Saarbrücken genügte am Sonntag eine 2:3-Niederlage daheim, um den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga feiern zu können. Damit steht nun auch fest, wie die Frauen-Regionalliga des Nordostdeutschen Fußballverbandes in der Saison 2026/27 aussieht.

Absteiger aus der Frauen-Regionalliga Nordost

Weil Hertha den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert hat und im Gegenzug keine Nordost-Vertretung aus dem deutschen Unterhaus in die Regionalliga abgestiegen ist, durfte sich der FC Hansa Rostock freuen. Trotz des vorletzten Tabellenplatzes dürfen die Rostockerinnen in der Frauen-Regionalliga Nordost bleiben. Damit gibt es nur einen Absteiger: Schlusslicht 1. FFC Fortuna Dresden muss nach drei Jahren zurück in die Landesliga Sachsen.

Aufsteiger in die Frauen-Regionalliga Nordost

Die Aufstiegsfeiern durften schon eine Woche früher steigen. Der FSV Babelsberg 74 und der Chemnitzer FC sind in der neuen Saison zurück in der Frauen-Regionalliga Nordost. Die Babelsbergerinnen setzten sich nach zuvor zwei verlorenen Relegationen mit 2:0 (Hinspiel 0:0, Rückspiel 2:0) gegen den Halleschen FC durch und kehrten so im dritten Anlauf als Vizemeister Brandenburgs wieder.