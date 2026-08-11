Hertha Buschhoven: Erfolgreichste Saison seit 23 Jahren Kreisliga A Bonn: Das Trainer-Duo Monsef und Langer macht weiter von Andreas Santner · Heute, 06:39 Uhr · 0 Leser

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Der SV Hertha Buschhoven blickt auf das sportlich erfolgreichste Jahr seit über zwei Jahrzehnten zurück. Trotz eines spürbaren Umbruchs landete das Team in der Kreisliga A Bonn am Ende auf dem fünften Tabellenplatz. Nun richtet das Trainergespann Roozbeh Monsef und Mike Langer den Blick nach vorne – mit bewährter Philosophie und großer Vorfreude auf die Rückkehr ins sanierte Vereinsheim.

Das Erreichen des fünften Rangs markiert für die Hertha einen Bestwert im letzten Vierteljahrhundert. Dass dieser Erfolg ausgerechnet nach gravierenden personellen Abgängen gelang, verleiht dem Abschneiden besonderes Gewicht, wie Trainer Roozbeh Monsef stolz unterstreicht: „Die letzte Saison war außergewöhnlich. Sportlich die erfolgreichste Saison seit 23 Jahren sagt vieles aus, vor allem wenn man betrachtet, dass wir einen großen Umbruch hatten. Absolute Leistungsträger wie Roschan Monsef und Fabian Ziehms haben uns verlassen und drei Jungs aus der eigenen A-Jugend sowie ein junger Luca Rolfink sind zu uns gestoßen. Am Ende auf Platz 5 zu landen, macht mich sehr stolz.“ Monsef: "Bleiben unserer Philosophie treu" Ein wesentlicher Baustein für das starke Abschneiden war die Ausbeute im Angriff. Stürmer Rosario Kaufmann erwischte eine herausragende Spielzeit und schraubte sein Konto auf beeindruckende 29 Treffer hoch. Neben der individuellen Auszeichnung für den Angreifer steht für die Buschhovener weiterhin das gemeinsame Einbinden des eigenen Nachwuchses an oberster Stelle: „Besonders freue ich mich über die gelungene Integration der jungen Spieler, die Hertha Buschhoven in der eigenen Jugend entwickelt hat und wir wieder in der ersten Mannschaft integrieren konnten. Und wenn man einen Stürmer wie Rosario Kaufmann hat, der mit 29 Toren eine überragende Saison gespielt hat, dann sind das für uns als Dorfverein absolute Erfolgsgeschichten. Wir bleiben unserer Philosophie treu und holen das Maximum heraus.“

In der Vorbereitung auf das neue Spieljahr stimmt vor allem der Einsatz auf dem Trainingsplatz. Zudem zeichnet sich an der Infrastrukturfront eine spürbare Erleichterung ab, denn nach den Einschränkungen infolge der Flutkatastrophe steht der Abschied aus den Interimslösungen bevor: „Die Jungs, die auf dem Platz stehen, haben absolut die richtige Einstellung und geben Gas. Dass wir jetzt hoffentlich die letzten Wochen seit der Flut in den Container-Kabinen verweilen, ist auch positiv zu sehen. Wir freuen uns als gesamter Verein auf das sanierte Vereinsheim und unsere Kabinen. Aus all diesen Perspektiven steigt die Vorfreude auf die neue Saison enorm.“ Mike Langer geht in seine elfte Saison An der Seitenlinie setzt die Hertha auf bewährte Kräfte. Während der 39-jährige Monsef in sein weiteres Dienstjahr geht, feiert Trainerkollege Mike Langer (58) ein bemerkenswertes Jubiläum und geht bereits in seine elfte Saison bei den Schwarz-Weißen. Der Spielerstamm bleibt derweil weitgehend zusammen: „Unser Kader bleibt weitgehend gleich besetzt und wir verlieren mit Leon Sinß einen maximal charakterstarken Spieler, der beruflich weggezogen ist. Mit Florian Kraus kommt ein junger A-Jugend-Stürmer wieder zur Hertha zurück, das gleiche gilt für Marten Laisiepen, der auch wieder schwarz-weiß tragen wird“, fasst Monsef die personellen Verschiebungen zusammen.