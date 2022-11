Hertha Bubis kommen als Urgesteine Kann der ZFC Meuselwitz den Schwung der letzten drei Spiele mit ins Duell gegen Hertha BSC U23 am Sonntag nehmen?

Die zweite Mannschaft des Berliner Bundesligisten gehört zu den Urgesteinen der Regionalliga und spielte in den zurückliegenden Spielzeiten meist eine gute Rolle. In dieser Saison kamen die Schützlinge von Trainer Ante Covic nicht so richtig in Fahrt. Im Oktober wurden zudem alle Spiele verloren, darunter zwei krachende 0:5-Heimniederlagen gegen Cottbus und im Derby gegen die VSG Altglienicke. Doch im November ging es für die Berliner wieder etwas aufwärts, nach einem knappen 2:1-Auswärtssieg in Luckenwalde konnte das letzte Ligaspiel zuhause gegen Lichtenberg glatt mit 3:0 gewonnen werden. Zurzeit stehen die Hertha-Bubis mit 17 Punkten und 21:28 Toren auf dem 11. Tabellenplatz unserer Regionalliga-Staffel.

Der ZFC hat nach den beiden etwas überraschenden Erfolgen gegen Jena und Lok auch das Pokalviertelfinale beim 1. FC Greiz ohne Probleme mit 6:0 gewonnen und steht nun im Halbfinale des Thüringer Landespokals. Aber nun heißt es für die Jungs sich wieder auf den Ligaalltag zu konzentrieren und auch gegen die spielstarken Berliner zu punkten. Im Moment stehen die Schützlinge von Trainer Heiko Weber mit 12 Punkten und 14:29 Toren auf Tabellenplatz 14. Selbstverständlich wollen die Ostthüringer am besten mit einem Sieg gegen Hertha ll ihre Serie ausbauen und sich damit weiter Luft im Abstiegskampf verschaffen. Nicht dabei wird definitiv Killian Zaruba sein aufgrund von Problemen mit dem Syndesmoseband und muss operiert werden. Ob sich auch Johann Martynets einer Operation am Innenmeniskus unterziehen muss, steht noch nicht fest. Ansonsten sind alle soweit fit und brennen darauf, die nächsten Zähler einzufahren.