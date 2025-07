Hertha BSC verpflichtet RWO-Torjäger Timur Mehmet Kesim

In der Jugend zeigte Kesim, der für RWE auch in der U-Bundesliga spielte, sein Talent, doch wollte beim Drittligisten der Sprung zu den Profis nicht gelangen. So wechselte der Angreifer 2022 nach Wattenscheid 09 und ging ein Jahr später an den Uhlenkrug zum ETB Schwarz-Weiß Essen. Der Gang in die Oberliga erwies sich als goldrichtig, denn Kesim überzeugte mit 14 Toren und sieben Vorlagen in seiner ersten vollen Seniorensaison. Das blieb auch RWO nicht verbogen, Oberhausen griff zu und Kesim traf in der Regionalliga mit 15 Treffern sogar noch häufiger.