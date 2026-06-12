Hertha BSC verliert Talent an den VfB Stuttgart

Hertha BSC lässt eines seiner Sturm-Talente ziehen.
Hertha BSC wird künftig ohne Oliver Rölke auskommen müssen. Der 21-jährige Mittelstürmer verlässt die Berliner in Richtung Stuttgart. Dort wird er für die U21 in der 3. Liga auflaufen. Rölke knipste für die U17 und U19 von Hertha in aller Regelmäßigkeit und weckte Hoffnungen bei vielen Fans. Doch die durften ihn nur in Testspielen für die Bundesliga-Mannschaft spielen sehen. Rölke spielte stattdessen für die U23 in der Regionalliga Nordost, erzielte dort in den vergangenen beiden Spielzeiten zehn bzw. zwölf Tore.
„Für Oli hat sich die Chance ergeben, in die 3. Liga zu wechseln. Diese Chance wollte er gerne nutzen und wir haben eine gute Lösung für alle Beteiligten gesucht und gefunden. Wir bedanken uns bei Oli für seinen langjährigen Einsatz für Hertha BSC und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für seinen weiteren sportlichen Weg“, erklärt Herthas Sportdirektor Benjamin Weber den Angreifer.
Stephan Hildebrandt, Stuttgarts Direktor Nachwuchsleistungszentrum, sagt: „Oliver wird im neuen Spieljahr unser Offensivspiel in vorderster Reihe in der 3. Liga verstärken. Mit seinen 1,92 Metern, seinem exzellenten Kopfballspiel, seiner intensiven Spielweise, körperlicher Robustheit und einem ausgeprägten Torinstinkt bringt er viele echte Stürmer-Qualitäten aus Berlin mit. Mit ihm gewinnen wir zudem einen klaren Charakter, einen, der führen und mitreißen kann. Wir freuen uns, dass sich Oliver für den VfB entschieden hat und wünschen ihm für seine Zeit bei uns den allerbesten Erfolg.“
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