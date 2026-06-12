Hertha BSC verliert Talent an den VfB Stuttgart

– Foto: Sebastian Räppold

Hertha BSC wird künftig ohne Oliver Rölke auskommen müssen. Der 21-jährige Mittelstürmer verlässt die Berliner in Richtung Stuttgart. Dort wird er für die U21 in der 3. Liga auflaufen. Rölke knipste für die U17 und U19 von Hertha in aller Regelmäßigkeit und weckte Hoffnungen bei vielen Fans. Doch die durften ihn nur in Testspielen für die Bundesliga-Mannschaft spielen sehen. Rölke spielte stattdessen für die U23 in der Regionalliga Nordost, erzielte dort in den vergangenen beiden Spielzeiten zehn bzw. zwölf Tore.

„Für Oli hat sich die Chance ergeben, in die 3. Liga zu wechseln. Diese Chance wollte er gerne nutzen und wir haben eine gute Lösung für alle Beteiligten gesucht und gefunden. Wir bedanken uns bei Oli für seinen langjährigen Einsatz für Hertha BSC und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für seinen weiteren sportlichen Weg“, erklärt Herthas Sportdirektor Benjamin Weber den Angreifer.