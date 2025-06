Hertha BSC: U23 startet mit drei Neuzugängen in die Vorbereitung

Die U23 von Hertha BSC ist in die Sommer-Vorbereitung gestartet. Mit dabei waren drei externe Neuzugänge und zahlreiche Talente aus dem eigenen Nachwuchs, die aufrücken.

Über die Verpflichtung von Mathis Bruns hatte FuPa bereits Mitte Mai ( hier ) berichtet. Der 21-Jährige, der einst beim 1. FC Union Berlin ausgebildet wurde, wechselt vom FSV Luckenwalde zu Hertha und ist einer von drei externen Neuzugängen. Der Zweite ist Nash-Daniel Amankona . Der 24-jährige Torhüter kommt von Hertha 03 Zehlendorf. Dort hat er in der vergangenen Saison zehn Spiele in der Regionalliga Nordost bestritten.

Am Donnerstagnachmittag betrat Rejhan Hasanovic erstmals wieder den Rasen im Olympiapark. Der junge Trainer von Hertha BSC II bat zum Auftakttraining in die Sommer-Vorbereitung. Mit dabei waren 18 Spieler, von denen viele neu zum Kader dazugestoßen sind.

Richter kommt aus Jena

Mit Joel Richter bekommt das junge Team darüber hinaus einen durchaus erfahrenen Spieler dazu. Zwar ist der gebürtige Rüsselsheimer auch erst 26, kommt aber bereits auf über 100 Regionalliga-Spiele allein in der Nordost-Staffel. Richter, der primär über die Flügel agiert, spielte unter anderem für Gladbach II und Stuttgart II. In Berlin trug er von 2021 bis 2023 das Trikot des Berliner AK, ehe er nach Jena wechselte. Beim FC Carl Zeiss sammelte Richter in der abgelaufenen Spielzeit neun Scorerpunkte.