Hertha BSC siegt klar, FSV Babelsberg, Velten und Brieselang top

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – BSG Stahl Brandenburg 2:2

Ein intensives Duell zweier engagierter Teams endete mit einem 2:2-Unentschieden. Stahl Brandenburg ging durch Mia-Sophie Neumann (29.) in Führung, doch nur eine Minute später glich Katharina Schmidt (30.) postwendend aus. Kurz vor der Pause brachte Nathalie Säger (45.) die Gäste erneut in Front, ehe Nathalie Bretschneider (47.) kurz nach Wiederbeginn das 2:2 erzielte. Beide Seiten spielten offensiv mutig, vergaben aber im weiteren Verlauf Chancen auf den Sieg.

FSV Babelsberg 74 – FC Energie Cottbus 7:0

Eine dominante Vorstellung des FSV Babelsberg 74, der Energie Cottbus mit einem klaren 7:0 besiegte. Ruodi Schulze (13.) eröffnete das Torfestival, ehe Denise Simon (18., 30., 38.) mit einem lupenreinen Hattrick die Partie früh entschied. Noch vor der Pause erhöhte Luise Karaszewski (42.) auf 5:0. Nach dem Seitenwechsel schaltete Babelsberg nicht zurück: Samantha Spurtaz (62., 89.) machte das halbe Dutzend voll und sorgte mit ihrem Doppelpack für den Schlusspunkt.

SC Oberhavel Velten – SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht 9:0

Ein echtes Offensivfeuerwerk bot der SC Oberhavel Velten. Miriam Karras (9.) brachte ihr Team früh in Führung, ehe Emma Marlene Krüger (13.) und Antonia Schwietz (21.) nachlegten. Nach der Pause ging das Schützenfest weiter: Marie Gutschke (47.), erneut Karras (75.), Schwietz (77.), Karras (83., 90.+1) und Jenna Apollonia Drost (89.) trafen zum 9:0-Endstand. Mit vier Toren avancierte Miriam Karras zur überragenden Spielerin des Tages.

SV Grün-Weiß Brieselang – SG Blau-Weiß Beelitz 8:1

Brieselang spielte groß auf und feierte einen Kantersieg. Alicia Thiemer (32.) brachte die Gastgeberinnen in Führung, Kimberly Stegermaier (43.) und Jenny Trommer (45.+2) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel setzte Brieselang nahtlos fort: Jenny Trommer (64.), Tina Schmidt (68.) und Nicole Hansen (72.) schraubten das Ergebnis auf 6:0. Beelitz kam durch Lena Ilk (77.) zum Ehrentreffer, ehe Yvonne Hartmann (84.) und Katharina Bonk (87.) den 8:1-Endstand besiegelten.

