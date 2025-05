Hertha BSC mit sattem 9:3, 1. FC Magdeburg beim 8:0 kaum zu stoppen

FC Hansa Rostock – Hertha BSC 3:9

Hertha BSC gewann ein einseitiges Spiel. Ein Eigentor von Mette Bönsch in der 1. Minute eröffnete den Torreigen. Svenja Poock traf in der 12. und 81. Minute doppelt, während Lotte Reimold in der 20. und 48. Minute ebenfalls einen Doppelpack schnürte. Weitere Treffer erzielten Senanur Yavuz (39.), Ronja Borchmeyer (46.), Elfie Wellhausen (55.) und erneut Poock (67.). Die Ehrentreffer für Hansa markierten Elly Böttcher in der 76. und 83. Minute sowie Sabrina Eliseev in der 90. Minute.

RB Leipzig II – 1. FC Union Berlin II 2:1

RB Leipzig II sicherte sich einen knappen Heimsieg. Zoe Werner brachte die Gastgeberinnen in der 19. Minute in Führung. Hannah Kratz glich in der 54. Minute aus, doch Leonie Preußler entschied die Partie mit dem 2:1 in der 79. Minute.

Türkiyemspor Berlin – 1. FFC Fortuna Dresden 5:1

Alexandra Almasalme war mit zwei frühen Treffern in der 11. und 17. Minute die Wegbereiterin für Türkiyemspors klaren Erfolg. Meliha Hartmann (38.) und Zahraa Chahrour (43.) bauten die Führung noch vor der Pause aus. Nach dem Anschlusstreffer von Melissa Wagner in der 72. Minute stellte Josi Schwarz in der 79. Minute den 5:1-Endstand her.

FC Carl Zeiss Jena II – 1. FFV Erfurt 2:1

Ein Eigentor von Tessa Berger brachte Jena II in der 51. Minute in Führung. Anna Mittelsdorf glich in der 73. Minute aus, doch Emy Bührig sorgte in der 82. Minute für den entscheidenden Treffer zugunsten der Gastgeberinnen.

1. FC Magdeburg – Bischofswerdaer FV 08 8:0

Der 1. FC Magdeburg ließ Bischofswerda keine Chance und feierte ein wahres Offensivfeuerwerk. Amy Cienskowski (10.) eröffnete das Toreschießen, ehe Antonia Schulz (37.) und Neele Abraham (50., 54.) nachlegten. Weitere Treffer erzielten Tabea Alsleben (51.), Theresa Amelie Große (59.), Johanna Giese (63.) und Maja Felicitas Bauerschmidt (68.).

FC Viktoria 1889 Berlin – 1. FFC Turbine Potsdam II 5:1

Leyila Aydin (32.) und Katharina Krist (33.) sorgten innerhalb von 60 Sekunden für eine schnelle 2:0-Führung. Eunice Beckmann erhöhte in der 44. Minute, vergab zuvor aber einen Foulelfmeter in der 36. Minute. Amina Bibossynova verkürzte für Potsdam (74.), doch Anna Höfker (88.) und Margarita Gidion (90.+9) machten den Heimsieg deutlich.