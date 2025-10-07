Hertha BSC mit 9:1-Kantersieg, FC Energie Cottbus jubelt

F.C. Hansa Rostock – 1. FC Magdeburg 1:1

In Rostock entwickelte sich ein intensives Duell auf Augenhöhe. Den besseren Start erwischten die Gäste, als Tabea Alsleben in der 24. Minute das 0:1 erzielte. Doch die Antwort der Gastgeberinnen ließ nicht lange auf sich warten: Celine Hanto stellte in der 35. Minute mit ihrem Treffer zum 1:1 den Ausgleich her. Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es bei der Punkteteilung.

1. FFC Turbine Potsdam II – Türkiyemspor Berlin 2:1

Die Potsdamerinnen erwischten einen Traumstart: Bereits in der 16. Minute traf Nicky Rohloff zum 1:0. Kurz vor der Pause gelang Josi Schwarz in der 40. Minute das 1:1 für Türkiyemspor. Doch nach dem Seitenwechsel drängte Turbine erneut auf die Führung – mit Erfolg: Helene Duwe erzielte in der 64. Minute den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1.

Hertha BSC – 1. FFC Fortuna Dresden 9:1

Vor 232 Zuschauern entwickelte sich in Berlin ein echtes Schützenfest. Schon in der 3. Minute eröffnete Aurelia Haesler das Torespektakel. Elfie Wellhausen legte in der 20. und 44. Minute nach, ehe Lotte Reimold in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 4:0 erhöhte. Nach der Pause ging es munter weiter: Nora Giannori traf in der 54. Minute, Elly Böttcher legte in der 70. Minute nach. Zwar konnte Emilia Martin in der 72. Minute auf 6:1 verkürzen, doch Berlin antwortete prompt: Marleen Rohde (75.) und erneut Elly Böttcher mit einem Doppelpack (81., 85.) stellten den 9:1-Endstand her.

RB Leipzig II – 1. FC Union Berlin II 1:2

Das Duell zweier Reserveteams hatte es in sich. Megan Reichenbach brachte Union bereits in der 10. Minute in Führung. Doch Kyra Spitzner gelang in der 23. Minute der Ausgleich für Leipzig. Nach der Pause wurde die Partie zunehmend umkämpft, ehe Carla Jenete Okoro in der 55. Minute für den entscheidenden Treffer sorgte und Union den 2:1-Auswärtssieg sicherte.

SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf – FC Carl Zeiss Jena II 0:7

Ein bitterer Nachmittag für die Gastgeberinnen. Bereits nach einer Minute traf Emy Bührig zum 0:1. Celice Bock erhöhte in der 5. Minute auf 0:2. In der 14. Minute stellte Lauré Nastasia Frießleben auf 0:3. Spätestens die Doppelschläge von Helen Börner in der 26. und 29. Minute entschieden die Partie früh. Noch vor der Pause legte Emy Bührig in der 35. Minute zum 0:6 nach. Auch nach dem Seitenwechsel war Jena II nicht zu stoppen: In der 56. Minute markierte Emy Bührig mit ihrem dritten Treffer das 0:7 und setzte damit den Schlusspunkt unter einen dominanten Auswärtssieg.