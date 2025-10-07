Hertha BSC mit 9:1-Kantersieg, FC Energie Cottbus jubelt

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
FC Energie Cottbus – SG Blau-Weiß Beelitz 4:0
Die Frauen des FC Energie Cottbus feierten einen souveränen Heimsieg. Bereits in der 16. Minute brachte Annalena Scholtissek ihre Mannschaft mit dem 1:0 in Führung. Nach der Pause legte Lea Stephan in der 55. Minute zum 2:0 nach und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Hanna Bramburger erhöhte in der 69. Minute auf 3:0, ehe Vanessa Krieg in der 86. Minute den 4:0-Endstand markierte. Cottbus dominierte die Partie und ließ den Gästen aus Beelitz keine Chance.
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht 8:0
Ein wahres Offensivfeuerwerk brannte Eintracht Miersdorf/Zeuthen ab. Nathalie Bretschneider eröffnete in der 12. Minute den Torreigen und legte in der 38. Minute nach. Dazwischen hatte Sophie Hopfe in der 19. Minute für das 2:0 gesorgt. Kurz nach der Pause traf Patrycja Chamier-Gliszczynski in der 51. Minute zum 4:0. Danach war es wieder Sophie Hopfe, die in der 57. und 67. Minute zwei weitere Treffer beisteuerte. In der Schlussphase erhöhten Aziza Yvonne Prüfer (78.) und erneut Nathalie Bretschneider (88.) zum 8:0-Kantersieg.
FSV Babelsberg 74 – BSG Stahl Brandenburg 0:0
Eine torlose, aber umkämpfte Begegnung lieferten sich Babelsberg 74 und die BSG Stahl Brandenburg. Beide Mannschaften arbeiteten engagiert, doch vor dem Tor fehlte die letzte Durchschlagskraft. So blieb es beim 0:0.
SV Grün-Weiß Brieselang – 1. FFC Turbine Potsdam III 1:0
In Brieselang entschied ein früher Treffer die Partie. Jenny Trommer traf in der 32. Minute zum 1:0. Danach stemmte sich Turbine Potsdam III mit viel Einsatz gegen die Niederlage, doch Brieselang verteidigte die knappe Führung mit großem Kampfgeist bis zum Schlusspfiff.
SC Oberhavel Velten – SV Babelsberg 03 1:2
Ein abwechslungsreiches Duell boten Velten und Babelsberg. Bereits in der 5. Minute brachte Anne-Kathrin Seifert die Gäste mit 0:1 in Führung. Miriam Karras gelang in der 57. Minute der verdiente Ausgleich für die Gastgeberinnen. Doch nur sechs Minuten später schlug erneut Anne-Kathrin Seifert zu und erzielte in der 63. Minute den Siegtreffer zum 1:2. Babelsberg 03 nahm damit drei wichtige Punkte mit nach Hause.
