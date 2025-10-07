 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: FC Energie Cottbus

Hertha BSC mit 9:1-Kantersieg, FC Energie Cottbus jubelt

Was war in der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg los?

Verlinkte Inhalte

Frauen Landesliga BB
Frauen-RL Nordost
Leipzig-Süd
FC Energie
Babelsberg

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Frauen-Regionalliga Nordost

F.C. Hansa Rostock – 1. FC Magdeburg 1:1
In Rostock entwickelte sich ein intensives Duell auf Augenhöhe. Den besseren Start erwischten die Gäste, als Tabea Alsleben in der 24. Minute das 0:1 erzielte. Doch die Antwort der Gastgeberinnen ließ nicht lange auf sich warten: Celine Hanto stellte in der 35. Minute mit ihrem Treffer zum 1:1 den Ausgleich her. Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es bei der Punkteteilung.

1. FFC Turbine Potsdam II – Türkiyemspor Berlin 2:1
Die Potsdamerinnen erwischten einen Traumstart: Bereits in der 16. Minute traf Nicky Rohloff zum 1:0. Kurz vor der Pause gelang Josi Schwarz in der 40. Minute das 1:1 für Türkiyemspor. Doch nach dem Seitenwechsel drängte Turbine erneut auf die Führung – mit Erfolg: Helene Duwe erzielte in der 64. Minute den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1.

Hertha BSC – 1. FFC Fortuna Dresden 9:1
Vor 232 Zuschauern entwickelte sich in Berlin ein echtes Schützenfest. Schon in der 3. Minute eröffnete Aurelia Haesler das Torespektakel. Elfie Wellhausen legte in der 20. und 44. Minute nach, ehe Lotte Reimold in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 4:0 erhöhte. Nach der Pause ging es munter weiter: Nora Giannori traf in der 54. Minute, Elly Böttcher legte in der 70. Minute nach. Zwar konnte Emilia Martin in der 72. Minute auf 6:1 verkürzen, doch Berlin antwortete prompt: Marleen Rohde (75.) und erneut Elly Böttcher mit einem Doppelpack (81., 85.) stellten den 9:1-Endstand her.

RB Leipzig II – 1. FC Union Berlin II 1:2
Das Duell zweier Reserveteams hatte es in sich. Megan Reichenbach brachte Union bereits in der 10. Minute in Führung. Doch Kyra Spitzner gelang in der 23. Minute der Ausgleich für Leipzig. Nach der Pause wurde die Partie zunehmend umkämpft, ehe Carla Jenete Okoro in der 55. Minute für den entscheidenden Treffer sorgte und Union den 2:1-Auswärtssieg sicherte.

SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf – FC Carl Zeiss Jena II 0:7
Ein bitterer Nachmittag für die Gastgeberinnen. Bereits nach einer Minute traf Emy Bührig zum 0:1. Celice Bock erhöhte in der 5. Minute auf 0:2. In der 14. Minute stellte Lauré Nastasia Frießleben auf 0:3. Spätestens die Doppelschläge von Helen Börner in der 26. und 29. Minute entschieden die Partie früh. Noch vor der Pause legte Emy Bührig in der 35. Minute zum 0:6 nach. Auch nach dem Seitenwechsel war Jena II nicht zu stoppen: In der 56. Minute markierte Emy Bührig mit ihrem dritten Treffer das 0:7 und setzte damit den Schlusspunkt unter einen dominanten Auswärtssieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

Hier geht es zum Form-Ranking.

Hier geht es zur Liste mit den Torschützinnen.

+++

+++

Frauen-Landesliga Brandenburg

FC Energie Cottbus – SG Blau-Weiß Beelitz 4:0
Die Frauen des FC Energie Cottbus feierten einen souveränen Heimsieg. Bereits in der 16. Minute brachte Annalena Scholtissek ihre Mannschaft mit dem 1:0 in Führung. Nach der Pause legte Lea Stephan in der 55. Minute zum 2:0 nach und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Hanna Bramburger erhöhte in der 69. Minute auf 3:0, ehe Vanessa Krieg in der 86. Minute den 4:0-Endstand markierte. Cottbus dominierte die Partie und ließ den Gästen aus Beelitz keine Chance.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht 8:0
Ein wahres Offensivfeuerwerk brannte Eintracht Miersdorf/Zeuthen ab. Nathalie Bretschneider eröffnete in der 12. Minute den Torreigen und legte in der 38. Minute nach. Dazwischen hatte Sophie Hopfe in der 19. Minute für das 2:0 gesorgt. Kurz nach der Pause traf Patrycja Chamier-Gliszczynski in der 51. Minute zum 4:0. Danach war es wieder Sophie Hopfe, die in der 57. und 67. Minute zwei weitere Treffer beisteuerte. In der Schlussphase erhöhten Aziza Yvonne Prüfer (78.) und erneut Nathalie Bretschneider (88.) zum 8:0-Kantersieg.

FSV Babelsberg 74 – BSG Stahl Brandenburg 0:0
Eine torlose, aber umkämpfte Begegnung lieferten sich Babelsberg 74 und die BSG Stahl Brandenburg. Beide Mannschaften arbeiteten engagiert, doch vor dem Tor fehlte die letzte Durchschlagskraft. So blieb es beim 0:0.

SV Grün-Weiß Brieselang – 1. FFC Turbine Potsdam III 1:0
In Brieselang entschied ein früher Treffer die Partie. Jenny Trommer traf in der 32. Minute zum 1:0. Danach stemmte sich Turbine Potsdam III mit viel Einsatz gegen die Niederlage, doch Brieselang verteidigte die knappe Führung mit großem Kampfgeist bis zum Schlusspfiff.

SC Oberhavel Velten – SV Babelsberg 03 1:2
Ein abwechslungsreiches Duell boten Velten und Babelsberg. Bereits in der 5. Minute brachte Anne-Kathrin Seifert die Gäste mit 0:1 in Führung. Miriam Karras gelang in der 57. Minute der verdiente Ausgleich für die Gastgeberinnen. Doch nur sechs Minuten später schlug erneut Anne-Kathrin Seifert zu und erzielte in der 63. Minute den Siegtreffer zum 1:2. Babelsberg 03 nahm damit drei wichtige Punkte mit nach Hause.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

Hier geht es zum Form-Ranking.

Hier geht es zur Liste mit den Torschützinnen.

+++

+++

Aufrufe: 07.10.2025, 07:00 Uhr
redAutor