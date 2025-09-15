Hertha BSC mit 10:0 und 1. FC Union Berlin II mit 7:0

RB Leipzig II – 1. FC Magdeburg 2:2

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine hochspannende Partie, in der Latoya Maxime Bach den FCM in der 18. Minute in Führung brachte. Kyra Spitzner glich noch vor der Pause für Leipzig aus (41.), doch erneut Bach schlug in der 57. Minute zu. Leonie Preußler rettete den Gastgeberinnen schließlich mit ihrem Tor in der 72. Minute das 2:2.

1. FC Union Berlin II – 1. FFC Fortuna Dresden 7:0

Union II feierte einen Kantersieg, der keine Zweifel offenließ. Elisabeth Steiner eröffnete das Schützenfest in der 10. Minute. Nach der Pause legten Colleen Henning (54.), Carla Okoro mit einem Doppelpack (59., 62.) und erneut Steiner (67.) nach. Alma Marie Plank Aagaard erhöhte in der 71. Minute auf 6:0, ehe Henning in der Nachspielzeit (90.+3) den 7:0-Endstand markierte.

1. FFC Turbine Potsdam II – SV BW Hohen Neuendorf 3:4

Ein echter Krimi mit ständig wechselnder Führung. Jaqueline Pantelmann traf früh für Hohen Neuendorf (9.), Shirley Rießner glich in der 32. Minute aus. Nach der Pause sorgte Jann Naja Bettin für das 1:2 (48.), ehe erneut Rießner nur zwei Minuten später traf. Finja Liebe brachte Potsdam II in der 82. Minute erstmals nach vorn, doch Bettin (84.) und Lina Krauss (86.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Potsdam II schwächte sich zudem durch eine Gelb-Rote Karte für Amina Bibossynova (71.).

1. FFV Erfurt – Türkiyemspor Berlin 1:2

Lea Schrenk ließ die Gastgeberinnen früh jubeln (4.), doch Türkiyemspor zeigte Moral. Rosalia Kullick glich in der 72. Minute aus, und nur sechs Minuten später sorgte Angelina Lübcke mit dem 1:2 für den umjubelten Auswärtssieg.

SV Eintracht Leipzig-Süd – FC Carl Zeiss Jena II 1:1

Die Gäste gingen in der 36. Minute durch Karla Görlitz in Führung, doch Leipzig-Süd kämpfte sich zurück. Maleen Jankowski markierte in der 74. Minute das 1:1 und rettete dem Gastgeber damit einen Punkt.

F.C. Hansa Rostock – Hertha BSC 0:10

Hertha ließ den Rostockerinnen keine Chance und spielte sich in einen Rausch. Clara Dreher eröffnete in der 13. Minute, Elfie Wellhausen (25., 75., 90.) glänzte mit drei Treffern, Johanna Seifert (27.), Lotte Reimold (32., 81.), Marleen Rohde (42.), ein Eigentor von Celine Hanto (50.) und Elly Böttcher (70.) sorgten für ein zweistelliges Resultat – ein klares 0:10.