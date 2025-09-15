 2025-09-15T13:56:57.594Z

Allgemeines
Hertha BSC mit 10:0 und 1. FC Union Berlin II mit 7:0

Was war in der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg los?

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Frauen-Regionalliga Nordost

RB Leipzig II – 1. FC Magdeburg 2:2
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine hochspannende Partie, in der Latoya Maxime Bach den FCM in der 18. Minute in Führung brachte. Kyra Spitzner glich noch vor der Pause für Leipzig aus (41.), doch erneut Bach schlug in der 57. Minute zu. Leonie Preußler rettete den Gastgeberinnen schließlich mit ihrem Tor in der 72. Minute das 2:2.

1. FC Union Berlin II – 1. FFC Fortuna Dresden 7:0
Union II feierte einen Kantersieg, der keine Zweifel offenließ. Elisabeth Steiner eröffnete das Schützenfest in der 10. Minute. Nach der Pause legten Colleen Henning (54.), Carla Okoro mit einem Doppelpack (59., 62.) und erneut Steiner (67.) nach. Alma Marie Plank Aagaard erhöhte in der 71. Minute auf 6:0, ehe Henning in der Nachspielzeit (90.+3) den 7:0-Endstand markierte.

1. FFC Turbine Potsdam II – SV BW Hohen Neuendorf 3:4
Ein echter Krimi mit ständig wechselnder Führung. Jaqueline Pantelmann traf früh für Hohen Neuendorf (9.), Shirley Rießner glich in der 32. Minute aus. Nach der Pause sorgte Jann Naja Bettin für das 1:2 (48.), ehe erneut Rießner nur zwei Minuten später traf. Finja Liebe brachte Potsdam II in der 82. Minute erstmals nach vorn, doch Bettin (84.) und Lina Krauss (86.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Potsdam II schwächte sich zudem durch eine Gelb-Rote Karte für Amina Bibossynova (71.).

1. FFV Erfurt – Türkiyemspor Berlin 1:2
Lea Schrenk ließ die Gastgeberinnen früh jubeln (4.), doch Türkiyemspor zeigte Moral. Rosalia Kullick glich in der 72. Minute aus, und nur sechs Minuten später sorgte Angelina Lübcke mit dem 1:2 für den umjubelten Auswärtssieg.

SV Eintracht Leipzig-Süd – FC Carl Zeiss Jena II 1:1
Die Gäste gingen in der 36. Minute durch Karla Görlitz in Führung, doch Leipzig-Süd kämpfte sich zurück. Maleen Jankowski markierte in der 74. Minute das 1:1 und rettete dem Gastgeber damit einen Punkt.

F.C. Hansa Rostock – Hertha BSC 0:10
Hertha ließ den Rostockerinnen keine Chance und spielte sich in einen Rausch. Clara Dreher eröffnete in der 13. Minute, Elfie Wellhausen (25., 75., 90.) glänzte mit drei Treffern, Johanna Seifert (27.), Lotte Reimold (32., 81.), Marleen Rohde (42.), ein Eigentor von Celine Hanto (50.) und Elly Böttcher (70.) sorgten für ein zweistelliges Resultat – ein klares 0:10.

Frauen-Landesliga Brandenburg

FC Energie Cottbus – 1. FFC Turbine Potsdam III 6:0
Cottbus dominierte von Beginn an und belohnte sich kurz vor der Pause: Thea Kuntze traf in der 39. Minute zur Führung und legte nur fünf Minuten später das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel setzte Annalena Scholtissek in der 61. Minute den nächsten Treffer, ehe Sarah-Luisa Lehmann (67.) und erneut Scholtissek (72.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Vanessa Krieg setzte mit dem 6:0 in der 84. Minute den Schlusspunkt eines überragenden Auftritts.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – SV Babelsberg 03 2:0
Lange hielten beide Teams das Spiel offen, doch in der zweiten Halbzeit schlug Miersdorf/Zeuthen eiskalt zu. Nathalie Bretschneider brachte ihre Mannschaft in der 59. Minute auf Kurs, nur zehn Minuten später erhöhte Sophie Hopfe auf 2:0. Damit war die Partie entschieden und die Gastgeberinnen durften drei Punkte feiern.

BSG Stahl Brandenburg – SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht 7:0
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Brandenburg. Jessica Finkbeiner eröffnete in der 20. Minute, Marlen Sommerlatte legte in der 35. nach. Noch vor der Pause erhöhte Livia Bauer in der Nachspielzeit (45.+3). Nach Wiederbeginn spielte sich Bauer in den Vordergrund und schnürte mit Treffern in der 52. und 61. Minute einen Doppelpack. Sommerlatte traf erneut in der 80., ehe Jette-Hedy Strehlau in der Nachspielzeit (90.+2) den 7:0-Endstand perfekt machte.

FSV Babelsberg 74 – SG Blau-Weiß Beelitz 7:0
Auch Babelsberg 74 ließ keine Zweifel aufkommen. Emily Grunert eröffnete den Torreigen in der 24. Minute, ehe nach der Pause Malena Wiechers (49.) und Luise Karaszewski (65.) auf 3:0 stellten. Denise Simon erhöhte in der 67., Karaszewski legte nur eine Minute später nach (68.). Malena Wiechers traf in der 75. Minute ein weiteres Mal, ehe Karaszewski in der 82. Minute mit ihrem dritten Treffer den 7:0-Kantersieg abrundete.

SV Grün-Weiß Brieselang – SC Oberhavel Velten 3:0
Brieselang kontrollierte das Spiel und erzielte in der 38. Minute durch Maria Diekmann die Führung. Jenny Trommer erhöhte in der 73. Minute und sorgte für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Franziska Kühn in der 88. Minute zum 3:0-Erfolg.

