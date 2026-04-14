Hertha BSC II gewinnt Berliner Duell – Hertha Zehlendorf unterliegt

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Im Berliner Stadtduell behielt Hertha BSC II die Oberhand gegen das Tabellenschlusslicht FC Hertha 03 Zehlendorf. Die Gastgeber starteten konzentriert und gingen bereits im ersten Durchgang in Führung, als Soufian Gouram in der 19. Minute das Tor zum 1:0 erzielte. Die Gäste bewiesen jedoch Moral und kamen mit viel Schwung aus der Kabine. Belohnt wurden diese Bemühungen kurz nach dem Seitenwechsel: Nasuhi Noah Jones markierte in der 48. Minute per Foulelfmeter den Ausgleich zum 1:1.

In der Folge entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der beide Teams um den Sieg kämpften. Erst in der Schlussphase gelang es den Hausherren, die Partie endgültig auf ihre Seite zu ziehen. In der 72. Minute brachte Oliver Rölke die zweite Mannschaft von Hertha BSC mit dem Treffer zum 2:1 erneut in Führung. Derselbe Spieler sorgte schließlich in der 87. Minute mit seinem Tor zum 3:1-Endstand für die Entscheidung und ließ die Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn platzen.