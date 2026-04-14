Hertha BSC II gewinnt Berliner Duell – Hertha Zehlendorf unterliegt

In der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Dienstag das hochemotionale Nachholspiel zwischen den beiden Berliner Vertretern ausgetragen. In einer Partie, die von der Leidenschaft eines Stadtduells geprägt war, kämpften die Mannschaften um wichtige Punkte für die Tabellenplatzierung im Endspurt der Saison, wobei die Rollen vorab klar verteilt schienen.
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Im Berliner Stadtduell behielt Hertha BSC II die Oberhand gegen das Tabellenschlusslicht FC Hertha 03 Zehlendorf. Die Gastgeber starteten konzentriert und gingen bereits im ersten Durchgang in Führung, als Soufian Gouram in der 19. Minute das Tor zum 1:0 erzielte. Die Gäste bewiesen jedoch Moral und kamen mit viel Schwung aus der Kabine. Belohnt wurden diese Bemühungen kurz nach dem Seitenwechsel: Nasuhi Noah Jones markierte in der 48. Minute per Foulelfmeter den Ausgleich zum 1:1.
In der Folge entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der beide Teams um den Sieg kämpften. Erst in der Schlussphase gelang es den Hausherren, die Partie endgültig auf ihre Seite zu ziehen. In der 72. Minute brachte Oliver Rölke die zweite Mannschaft von Hertha BSC mit dem Treffer zum 2:1 erneut in Führung. Derselbe Spieler sorgte schließlich in der 87. Minute mit seinem Tor zum 3:1-Endstand für die Entscheidung und ließ die Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn platzen.
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Der ZFC Meuselwitz musste beim 1:2 in Magdeburg einen Rückschlag hinnehmen. Nach dem 0:1 durch Leon Mergner (32.) glich Luis Fischer in der 65. Minute aus, ehe Stefan Korsch in der 78. Minute den späten K.-o. setzte. Mit 32 Punkten steht Meuselwitz auf Rang 14 und spürt den Druck im unteren Mittelfeld deutlich.
Der BFC Dynamo reist nach einem kraftvollen 5:1 gegen FC Hertha 03 Zehlendorf an. Tim Windsheimer traf doppelt (22., 61.), dazu kamen Tobias Gunte (41.), Willi Theodor Reincke (55., Foulelfmeter) und Leander Fritzsche (87.). Mit 32 Punkten liegt auch Dynamo bei exakt gleicher Ausgangslage. Dieses Nachholspiel ist deshalb ein direktes Duell um Luft, Abstand und Richtung.
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Rot-Weiß Erfurt hat mit dem 4:2 gegen SV Babelsberg 03 ein starkes Signal gesendet. Marco Wolf traf früh (9.), später folgten Til Linus Schwarz (55.), Raphael Assibey-Mensah (66.) und Obed Chidindu Ugondu (84.). Mit 53 Punkten bleibt Erfurt Vierter und kann mit einem Sieg in diesem Nachholspiel den Druck auf die Spitzengruppe massiv erhöhen.
Die VSG Altglienicke gewann zuletzt ein spektakuläres 3:2 beim Halleschen FC. Nach dem 0:1 durch Max Kulke (18., Foulelfmeter) drehten Ugur Ogulcan Tezel (20.) und Dominik Schickersinsky mit einem Doppelpack (77., 87.) die Partie, ehe Serhat Polat in der Nachspielzeit nur noch verkürzte (90.+3). Mit 45 Punkten reist Altglienicke als formstarker Sechster an – das verspricht ein Nachholspiel mit großer Spannung.
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