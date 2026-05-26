Hertha BSC holt Mittelfeldtalent von Wehen Wiesbaden

Hertha BSC hat einen jungen Mittelfeldspieler aus Wiesbaden verpflichtet.
Er gab seinen Transfer selber auf Instagram bekannt. Jermaine Ngwa verlässt Wehen Wiesbaden und wechselt zu Hertha BSC. In Berlin ist der defensive Mittelfeldspieler für die U23 eingeplant. Ngwa schreibt: „Heute beginnt für mich ein neuer Weg. Ich bin unglaublich dankbar für diese Möglichkeit bei Hertha BSC II und weiß, dass das erst der Anfang ist."
Der 18-Jährige Gießener erlernte das Fußballspielen zunächst bei den Kickers Offenbach, wechselte anschließend ins Nachwuchsleistungszentrum des 1. FSV Mainz 05. 2024 führte ihn sein Weg schließlich zum SV Wehen Wiesbaden, wo Ngwa für die U17 und die U19 spielte. In der DFB-Nachwuchsliga war er stets als Stammspieler gesetzt.
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