Hertha BSC gewinnt Berliner Duell, FSV Babelsberg 74 jubelt

SV Eintracht Leipzig-Süd – 1. FFV Erfurt 5:2

Vor 53 Zuschauern zeigte Leipzig-Süd eine über weite Strecken dominante Vorstellung. Paula Melsheimer eröffnete die Partie mit dem 1:0 in der 15. Minute, ehe Jennifer Weber (25.) und die stark aufspielende Maleen Jankowski (40.) die Führung noch vor der Pause komfortabel ausbauten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Eintracht klar spielbestimmend: Jankowski erhöhte in der 56. Minute auf 4:0 und stellte damit früh die Weichen auf Sieg. Erfurt kam durch Maja Felicitas Bauerschmidt (84.) zwar zu einem Anschlusstreffer, doch Leipzig antwortete prompt: Jankowski traf in der 87. Minute erneut. Der späte Treffer von Lea Schrenk (90.+2) änderte nichts mehr am 5:2-Erfolg der Gastgeberinnen.

1. FFC Turbine Potsdam II – FC Carl Zeiss Jena II 2:0

Potsdam II überzeugte vor 35 Zuschauern mit einer geduldigen, aber kontrollierten Vorstellung. Nach mehreren vergebenen Chancen gelang Shirley Rießner in der 41. Minute das erlösende 1:0. Auch nach der Pause blieb Turbine II spielbestimmend und suchte konsequent den zweiten Treffer. Helene Duwe sorgte schließlich in der 76. Minute für die Entscheidung. Jena II kämpfte zwar tapfer, konnte jedoch keine Chance nutzen.

Hertha BSC – Türkiyemspor Berlin 3:0

146 Zuschauer sahen einen kraftvollen Start der Hertha, die früh klare Verhältnisse schuf. Elfie Wellhausen verwandelte einen Foulelfmeter souverän zum 1:0 (4.), ehe Johanna Seifert mit einem Doppelschlag in der 13. und 15. Minute die Führung auf 3:0 ausbaute. Die Gastgeberinnen dominierten über weite Strecken, mussten aber ab der 73. Minute in Unterzahl weiterspielen, nachdem Ella Mettner mit Rot vom Platz gestellt wurde. Türkiyemspor versuchte die Überzahl zu nutzen, doch Hertha verteidigte konzentriert und brachte das Ergebnis sicher über die Zeit.