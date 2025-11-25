Hertha BSC gewinnt Berliner Duell, FSV Babelsberg 74 jubelt

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SV Grün-Weiß Brieselang – FC Energie Cottbus 4:0
Vor 20 Zuschauern feierte Brieselang einen Heimsieg. Die Gastgeberinnen arbeiteten lange auf den Führungstreffer hin, der schließlich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel: Yvonne Hartmann traf in der 45.+1 Minute zum 1:0. Nach der Pause drehte Brieselang richtig auf. Sandra Wiegand erhöhte in der 53. Minute auf 2:0 und legte nur sechs Minuten später mit dem 3:0 nach. Jenny Trommer setzte in der 66. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 4:0.
FSV Babelsberg 74 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 3:0
Der FSV Babelsberg 74 zeigte eine konzentrierte Leistung und belohnte sich mit einem Heimsieg. Das 1:0 fiel kurz vor der Pause, als ein unglückliches Eigentor von Franziska Schneider in der 44. Minute die Gastgeberinnen in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel blieb Babelsberg spielbestimmend: Luise Karaszewski traf in der 52. Minute zum 2:0. Miersdorf/Zeuthen versuchte danach wieder ins Spiel zu finden, doch Babelsberg blieb gefährlicher. Luana Gehrke sorgte in der 88. Minute für den 3:0-Endstand.
SC Oberhavel Velten – BSG Stahl Brandenburg 0:3
Stahl Brandenburg trat in Velten stark auf. Bereits in der 8. Minute sorgte Jessica Finkbeiner für das frühe 1:0, und die Gäste blieben auch danach die aktivere Mannschaft. Finkbeiner legte in der 41. Minute ihren zweiten Treffer nach und verschaffte ihrem Team eine komfortable Halbzeitführung. Velten fand offensiv kaum Lösungen, während Stahl Brandenburg auch die zweite Halbzeit kontrollierte. Marlen Sommerlatte stellte in der 74. Minute den Endstand von 3:0 her.
SV Babelsberg 03 – SG Blau-Weiß Beelitz 0:1
Bei der Partie vor 30 Zuschauern war der SV Babelsberg 03 zwar bemüht, doch die Gäste aus Beelitz nutzten ihre Chance eiskalt. Leia Hecht erzielte in der 33. Minute das Tor des Tages. Babelsberg drückte anschließend auf den Ausgleich, kam aber nicht entscheidend durch. Beelitz verteidigte konzentriert und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
