Allgemeines
Hertha BSC gewinnt Berliner Duell, FSV Babelsberg 74 jubelt

Was war in der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg los?

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Frauen-Regionalliga Nordost

SV Eintracht Leipzig-Süd – 1. FFV Erfurt 5:2
Vor 53 Zuschauern zeigte Leipzig-Süd eine über weite Strecken dominante Vorstellung. Paula Melsheimer eröffnete die Partie mit dem 1:0 in der 15. Minute, ehe Jennifer Weber (25.) und die stark aufspielende Maleen Jankowski (40.) die Führung noch vor der Pause komfortabel ausbauten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Eintracht klar spielbestimmend: Jankowski erhöhte in der 56. Minute auf 4:0 und stellte damit früh die Weichen auf Sieg. Erfurt kam durch Maja Felicitas Bauerschmidt (84.) zwar zu einem Anschlusstreffer, doch Leipzig antwortete prompt: Jankowski traf in der 87. Minute erneut. Der späte Treffer von Lea Schrenk (90.+2) änderte nichts mehr am 5:2-Erfolg der Gastgeberinnen.

1. FFC Turbine Potsdam II – FC Carl Zeiss Jena II 2:0
Potsdam II überzeugte vor 35 Zuschauern mit einer geduldigen, aber kontrollierten Vorstellung. Nach mehreren vergebenen Chancen gelang Shirley Rießner in der 41. Minute das erlösende 1:0. Auch nach der Pause blieb Turbine II spielbestimmend und suchte konsequent den zweiten Treffer. Helene Duwe sorgte schließlich in der 76. Minute für die Entscheidung. Jena II kämpfte zwar tapfer, konnte jedoch keine Chance nutzen.

Hertha BSC – Türkiyemspor Berlin 3:0
146 Zuschauer sahen einen kraftvollen Start der Hertha, die früh klare Verhältnisse schuf. Elfie Wellhausen verwandelte einen Foulelfmeter souverän zum 1:0 (4.), ehe Johanna Seifert mit einem Doppelschlag in der 13. und 15. Minute die Führung auf 3:0 ausbaute. Die Gastgeberinnen dominierten über weite Strecken, mussten aber ab der 73. Minute in Unterzahl weiterspielen, nachdem Ella Mettner mit Rot vom Platz gestellt wurde. Türkiyemspor versuchte die Überzahl zu nutzen, doch Hertha verteidigte konzentriert und brachte das Ergebnis sicher über die Zeit.

Frauen-Landesliga Brandenburg

SV Grün-Weiß Brieselang – FC Energie Cottbus 4:0
Vor 20 Zuschauern feierte Brieselang einen Heimsieg. Die Gastgeberinnen arbeiteten lange auf den Führungstreffer hin, der schließlich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel: Yvonne Hartmann traf in der 45.+1 Minute zum 1:0. Nach der Pause drehte Brieselang richtig auf. Sandra Wiegand erhöhte in der 53. Minute auf 2:0 und legte nur sechs Minuten später mit dem 3:0 nach. Jenny Trommer setzte in der 66. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 4:0.

FSV Babelsberg 74 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 3:0
Der FSV Babelsberg 74 zeigte eine konzentrierte Leistung und belohnte sich mit einem Heimsieg. Das 1:0 fiel kurz vor der Pause, als ein unglückliches Eigentor von Franziska Schneider in der 44. Minute die Gastgeberinnen in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel blieb Babelsberg spielbestimmend: Luise Karaszewski traf in der 52. Minute zum 2:0. Miersdorf/Zeuthen versuchte danach wieder ins Spiel zu finden, doch Babelsberg blieb gefährlicher. Luana Gehrke sorgte in der 88. Minute für den 3:0-Endstand.

SC Oberhavel Velten – BSG Stahl Brandenburg 0:3
Stahl Brandenburg trat in Velten stark auf. Bereits in der 8. Minute sorgte Jessica Finkbeiner für das frühe 1:0, und die Gäste blieben auch danach die aktivere Mannschaft. Finkbeiner legte in der 41. Minute ihren zweiten Treffer nach und verschaffte ihrem Team eine komfortable Halbzeitführung. Velten fand offensiv kaum Lösungen, während Stahl Brandenburg auch die zweite Halbzeit kontrollierte. Marlen Sommerlatte stellte in der 74. Minute den Endstand von 3:0 her.

SV Babelsberg 03 – SG Blau-Weiß Beelitz 0:1
Bei der Partie vor 30 Zuschauern war der SV Babelsberg 03 zwar bemüht, doch die Gäste aus Beelitz nutzten ihre Chance eiskalt. Leia Hecht erzielte in der 33. Minute das Tor des Tages. Babelsberg drückte anschließend auf den Ausgleich, kam aber nicht entscheidend durch. Beelitz verteidigte konzentriert und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

