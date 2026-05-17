 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Hertha BSC fertigt Union Berlin II mit 9:2 ab, 1. FC Magdeburg gewinnt

Was war in der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg los?

von red · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kerstin Kellner

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In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Frauen-Regionalliga Nordost

F.C. Hansa Rostock – SV Eintracht Leipzig-Süd 0:3

Vor 77 Zuschauern mussten die Frauen von Hansa Rostock eine schmerzhafte Heimniederlage einstecken. Die Gäste aus Leipzig präsentierten sich über die gesamte Spielzeit als das abgeklärtere Team. In der 32. Minute brach Donika Grajqevci den Bann und brachte die Eintracht mit 0:1 in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Nach dem Seitenwechsel bemühte sich Rostock um Struktur, doch Leipzig schlug eiskalt zurück: Maleen Jankowski erhöhte in der 55. Minute auf 0:2. Nur drei Minuten später war das Spiel endgültig entschieden, als ein unglückliches Eigentor von Ronja Weißgärber (58.) den 0:3-Endstand herbeiführte.

1. FC Union Berlin II – Hertha BSC 2:9

Was für ein geschichtsträchtiges und völlig verrücktes Berliner Derby vor 250 Zuschauern! Die Frauen von Hertha BSC brannten ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab. Die erste Halbzeit gehörte ganz allein Elly Böttcher, die innerhalb von nur zehn Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte (25., 32. und 35. per Foulelfmeter) und ihr Team mit 0:3 in Front brachte. Nach der Pause ging das Schützenfest nahtlos weiter: Elfie Wellhausen legte mit einem schnellen Doppelpack (47., 55.) nach, ehe Ronja Borchmeyer (62.) auf 0:6 erhöhte.

Hertha ließ nicht locker: Erneut Elfie Wellhausen (72.) mit ihrem dritten Treffer, Johanna Seifert (73.) und Aurelia Haesler (81.) schraubten das Ergebnis auf ein 0:9 hoch. In den Schlussminuten bewies die Regionalliga-Reserve von Union zumindest noch Moral und betrieb durch späte Tore von Colleen Henning (87.) und Sandra Weihmann (89.) Ergebniskosmetik zum 2:9-Endstand.

1. FFC Fortuna Dresden – SV BW Hohen Neuendorf 2:3

Ein packendes und extrem enges Duell bekamen die 231 Zuschauer in Dresden zu sehen. Die Gäste aus Hohen Neuendorf erwischten den besseren Start und gingen durch Chantal Pistorius in der 17. Minute in Führung. Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Erst glich Jennifer Keller (40.) für Fortuna aus, doch praktisch im Gegenzug stellte Jann Naja Bettin (42.) die 1:2-Pausenführung für die Gäste wieder her. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 73. Minute war es erneut Jennifer Keller, die mit ihrem zweiten Tor des Tages zum 2:2 ausglich. Das glücklichere Ende hatten jedoch die Blau-Weißen: Jann Naja Bettin krönte ebenfalls ihren Doppelpack und markierte in der 84. Minute den viel umjubelten 2:3-Siegtreffer.

FC Carl Zeiss Jena II – 1. FFC Turbine Potsdam II 3:0

Im Duell der beiden Reserven behielt die Heimelf aus Thüringen die Oberhand. Vor 15 Zuschauern erwischte Jena einen Traumstart: Neele Gast erzielte bereits in der 5. Minute das frühe 1:0. In der Folge entwickelte sich eine kontrollierte Partie, in der Potsdam II zwar um den Anschluss bemüht war, aber nicht zwingend genug vor das Tor kam. Die Vorentscheidung fiel in der Schlussphase, als Melisa Collaku in der 73. Minute auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt unter eine souveräne Vorstellung setzte erneut Neele Gast, die in der 90. Minute mit ihrem zweiten Treffer den 3:0-Endstand perfekt machte.

Türkiyemspor Berlin – 1. FC Magdeburg 1:3

In Berlin sahen die 50 Zuschauer eine extrem turbulente Anfangsphase, in der fast jeder Schuss ein Treffer war. Bereits in der 3. Minute brachte Neele Abraham die Magdeburger Gäste in Führung. Türkiyemspor zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und schlug nur drei Minuten später durch den Ausgleich von Hanna Baldauf (6.) zurück. Die Freude der Hauptstädterinnen währte allerdings kurz, da Kira Josefin Bölke in der 14. Minute die Führung für den FCM wieder herstellte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte erneut Neele Abraham (41.) mit ihrem zweiten Tor für den 1:3-Pausenstand. Im zweiten Durchgang stabilisierten sich beide Abwehrreihen, sodass keine weiteren Treffer mehr fielen und Magdeburg die drei Punkte sicher mit nach Hause nahm.

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Frauen-Landesliga Brandenburg

SC Oberhavel Velten – FC Energie Cottbus 1:3

In Velten erlebten die Zuschauer eine Partie, die eindrucksvoll von einer einzigen Akteurin gedreht wurde. Die Gastgeberinnen erwischten zunächst den besseren Start: Jenna Apollonia Drost brachte den SC Oberhavel in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause schlug dann jedoch die Stunde von Thea Kuntze. In der 40. Minute erzielte sie den wichtigen Ausgleich für die Lausitzerinnen. Nach dem Seitenwechsel war Kuntze schlichtweg nicht mehr zu bremsen: Mit zwei weiteren Treffern in der 59. und 74. Minute schürte sie einen Dreierpack, stellte das Spiel komplett auf den Kopf und sicherte Energie Cottbus den 1:3-Auswärtssieg.

1. FFC Turbine Potsdam III – SG Blau-Weiß Beelitz 3:3

Ein Sechs-Tore-Krimi entwickelte sich in Potsdam. Das Spiel war ein ständiges Auf und Ab, geprägt von einer überragenden Stefanie Schulze aufseiten der Gäste. Sie brachte Beelitz bereits in der 8. Minute in Front, doch Meline Andermann (36.) glich noch vor der Pause aus. Direkt nach dem Wiederanpfiff erzielte erneut Schulze (49.) die Führung für die Blau-Weißen, die Turbine jedoch postwendend durch Eva Wuttisch (52.) konterte. Als Elena Frieden in der 71. Minute das Blatt wendete und Potsdam mit 3:2 in Führung brachte, schien die Heimelf auf Siegerkurs. Doch Beelitz bewies Moral: In der 78. Minute war es wieder Stefanie Schulze, die mit ihrem dritten Tagestreffer den Schlusspunkt zum 3:3-Endstand setzte.

SV Grün-Weiß Brieselang – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 3:0

In Brieselang sahen die Fans ein Geduldsspiel, das erst nach dem Seitenwechsel so richtig Fahrt aufnahm. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, sodass es torlos in die Kabinen ging. Direkt nach dem Wiederanpfiff erwischten die Grün-Weißen die Gäste jedoch eiskalt. Ein blitzschneller Doppelschlag durch Katharina Bonk (50.) und Maria Diekmann (52.) stellte die Weichen innerhalb von nur 120 Sekunden komplett auf Heimsieg. Miersdorf/Zeuthen fand in der Folge keine spielerischen Mittel, um die kompakte Hintermannschaft der Gastgeberinnen zu knacken. In der 71. Minute sorgte Emily Urbscheit schließlich für den 3:0-Endstand.

SV Babelsberg 03 – BSG Stahl Brandenburg 0:4

Eine Machtdemonstration bekamen die 55 Zuschauer zu sehen. Die Frauen der BSG Stahl Brandenburg präsentierten sich vor dem Tor extrem abgeklärt. In der 36. Minute brach Jessica Finkbeiner den Bann und erzielte die Gästeführung. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff legte Marlen Sommerlatte (45.) nach und sorgte für eine komfortable Pausenführung. Im zweiten Durchgang kontrollierte Brandenburg das Geschehen nach Belieben. In der Schlussphase schlug dann die Stunde von Vanessa Bürger: Mit einem Doppelpack in der 71. und 83. Minute schraubte sie das Ergebnis auf den 0:4-Endstand hoch.

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