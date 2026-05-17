Hertha BSC fertigt Union Berlin II mit 9:2 ab, 1. FC Magdeburg gewinnt

SC Oberhavel Velten – FC Energie Cottbus 1:3

In Velten erlebten die Zuschauer eine Partie, die eindrucksvoll von einer einzigen Akteurin gedreht wurde. Die Gastgeberinnen erwischten zunächst den besseren Start: Jenna Apollonia Drost brachte den SC Oberhavel in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause schlug dann jedoch die Stunde von Thea Kuntze. In der 40. Minute erzielte sie den wichtigen Ausgleich für die Lausitzerinnen. Nach dem Seitenwechsel war Kuntze schlichtweg nicht mehr zu bremsen: Mit zwei weiteren Treffern in der 59. und 74. Minute schürte sie einen Dreierpack, stellte das Spiel komplett auf den Kopf und sicherte Energie Cottbus den 1:3-Auswärtssieg.

1. FFC Turbine Potsdam III – SG Blau-Weiß Beelitz 3:3

Ein Sechs-Tore-Krimi entwickelte sich in Potsdam. Das Spiel war ein ständiges Auf und Ab, geprägt von einer überragenden Stefanie Schulze aufseiten der Gäste. Sie brachte Beelitz bereits in der 8. Minute in Front, doch Meline Andermann (36.) glich noch vor der Pause aus. Direkt nach dem Wiederanpfiff erzielte erneut Schulze (49.) die Führung für die Blau-Weißen, die Turbine jedoch postwendend durch Eva Wuttisch (52.) konterte. Als Elena Frieden in der 71. Minute das Blatt wendete und Potsdam mit 3:2 in Führung brachte, schien die Heimelf auf Siegerkurs. Doch Beelitz bewies Moral: In der 78. Minute war es wieder Stefanie Schulze, die mit ihrem dritten Tagestreffer den Schlusspunkt zum 3:3-Endstand setzte.

SV Grün-Weiß Brieselang – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 3:0

In Brieselang sahen die Fans ein Geduldsspiel, das erst nach dem Seitenwechsel so richtig Fahrt aufnahm. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, sodass es torlos in die Kabinen ging. Direkt nach dem Wiederanpfiff erwischten die Grün-Weißen die Gäste jedoch eiskalt. Ein blitzschneller Doppelschlag durch Katharina Bonk (50.) und Maria Diekmann (52.) stellte die Weichen innerhalb von nur 120 Sekunden komplett auf Heimsieg. Miersdorf/Zeuthen fand in der Folge keine spielerischen Mittel, um die kompakte Hintermannschaft der Gastgeberinnen zu knacken. In der 71. Minute sorgte Emily Urbscheit schließlich für den 3:0-Endstand.

SV Babelsberg 03 – BSG Stahl Brandenburg 0:4

Eine Machtdemonstration bekamen die 55 Zuschauer zu sehen. Die Frauen der BSG Stahl Brandenburg präsentierten sich vor dem Tor extrem abgeklärt. In der 36. Minute brach Jessica Finkbeiner den Bann und erzielte die Gästeführung. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff legte Marlen Sommerlatte (45.) nach und sorgte für eine komfortable Pausenführung. Im zweiten Durchgang kontrollierte Brandenburg das Geschehen nach Belieben. In der Schlussphase schlug dann die Stunde von Vanessa Bürger: Mit einem Doppelpack in der 71. und 83. Minute schraubte sie das Ergebnis auf den 0:4-Endstand hoch.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

Hier geht es zum Form-Ranking.

Hier geht es zur Liste mit den Torschützinnen.