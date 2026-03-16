Hertha BSC fertigt Hansa Rostock ab, Viererpack beim Miersdorfer 5:1

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – 1. FFC Turbine Potsdam III 5:1

In Miersdorf erlebten die Zuschauer eine beeindruckende Vorstellung von Sophie Hopfe (19., 21., 38., 82.), die der Partie mit insgesamt vier Treffern ihren Stempel aufdrückte. Die Gastgeberinnen übernahmen von Beginn an das Kommando und sorgten durch den Doppelschlag von Hopfe sowie den weiteren Erfolg von Katharina Schmidt (24.) bereits früh für klare Verhältnisse. Potsdam suchte im zweiten Durchgang nach einer Antwort und verbuchte durch Milaine Schewitza (70.) den Ehrentreffer. Die Spielvereinigung blieb jedoch unbeeindruckt und stellte in der Schlussphase durch den vierten Streich von Sophie Hopfe den deutlichen Endstand her.

BSG Stahl Brandenburg – SG Blau-Weiß Beelitz 4:0

Vor 35 Zuschauern in Brandenburg demonstrierte die Heimelf eine hohe Effizienz und viel Geduld. Mia-Sophie Neumann (23.) markierte die Führung in der ersten Halbzeit, bevor Marlen Sommerlatte (45.) unmittelbar vor dem Pausenpfiff nachlegte. Beelitz verteidigte im zweiten Spielabschnitt leidenschaftlich und hielt den Rückstand lange Zeit konstant. In einer ereignisreichen Nachspielzeit schlug die Stunde von Marlen Sommerlatte erneut: Mit zwei späten Treffern innerhalb weniger Augenblicke sorgte Marlen Sommerlatte (90.+3, 90.+5) für den 4:0-Endstand und krönte damit ihre Leistung.

FSV Babelsberg 74 – SC Oberhavel Velten 4:1

Die 74er aus Babelsberg zeigten vor heimischer Kulisse eine sehr reife Spielanlage. Denise Simon (17.) brachte die Gastgeberinnen in Front, und kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Jenny Leonie Löwe (45.) auf 2:0. Velten gab sich jedoch nicht auf und kam durch Marie Gutschke (59.) nach einer knappen Stunde zum Anschlusstreffer, was die Partie kurzzeitig wieder spannend machte. Die Antwort des FSV folgte jedoch prompt: Luana Gehrke (67.) und Lena Cammradt (73.) stellten innerhalb kurzer Zeit den alten Abstand wieder her und sicherten ihrer Mannschaft damit die volle Punktzahl.

SV Grün-Weiß Brieselang – SV Babelsberg 03 3:1

In Brieselang entwickelte sich ein intensives Duell, in dem die Heimelf einen Blitzstart erwischte. Jenny Trommer (14.) und Katharina Bonk (20.) sorgten für eine schnelle Zwei-Tore-Führung. Die Gäste vom SV Babelsberg 03 zeigten sich jedoch kampfstark und markierten durch Justine Demel (25.) den Anschluss noch vor der Pause. Die Hoffnung der Gäste auf eine Wende wurde allerdings unmittelbar nach dem Wiederanpfiff gedämpft, als erneut Jenny Trommer (47.) zur Stelle war und den Vorsprung wieder ausbaute. In der restlichen Spielzeit verteidigte Brieselang das Ergebnis geschickt gegen die Angriffsbemühungen der Nulldreier.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

Hier geht es zum Form-Ranking.

Hier geht es zur Liste mit den Torschützinnen.