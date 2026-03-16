 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Hertha BSC fertigt Hansa Rostock ab, Viererpack beim Miersdorfer 5:1

Was war in der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg los?

von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffen Gramm

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In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Frauen-Regionalliga Nordost

FC Carl Zeiss Jena II – SV Eintracht Leipzig-Süd 2:0

In Jena präsentierte sich die Zweitvertretung des FC Carl Zeiss vor 43 Zuschauern sehr abgeklärt. Die Gastgeberinnen übernahmen von Beginn an die Initiative und erarbeiteten sich eine Feldüberlegenheit. Diese konsequente Spielweise zahlte sich noch vor der Pause aus: Neele Gast (33.) markierte den Führungstreffer, und nur wenige Minuten später legte Elli Richter (38.) nach. Im zweiten Durchgang verteidigte Jena die Führung mit viel Übersicht gegen bemühte Leipzigerinnen, die jedoch keine entscheidende Lücke in der stabilen Defensive der Heimelf fanden.

1. FC Magdeburg – RB Leipzig II 1:1

Ein spannendes Szenario erlebten die 184 Zuschauer in Magdeburg, wo sich die Ereignisse zum Ende der ersten Hälfte überschlugen. Nachdem beide Teams über weite Strecken der ersten Halbzeit defensiv stabil agierten, gelang der Reserve von RB Leipzig durch Leonie Preußler (44.) der Führungstreffer. Doch die Freude der Gäste währte nur kurz, denn Neele Abraham (45.+3) markierte den Ausgleich für den 1. FC Magdeburg. In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Vertretungen einen intensiven Schlagabtausch auf Augenhöhe, doch weitere Tore fielen nicht mehr, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

Hertha BSC – F.C. Hansa Rostock 4:0

Vor 320 Zuschauern demonstrierte Hertha BSC eine beeindruckende Form und ließ dem F.C. Hansa Rostock kaum Raum zur Entfaltung. Bereits in der Anfangsphase brachte Elly Böttcher (8.) die Berlinerinnen in Front. Ein Eigentor von Vivien Knappe (23.) erhöhte den Vorsprung, bevor Lotte Reimold (45.) unmittelbar vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse sorgte. In der zweiten Halbzeit kontrollierte Hertha das Geschehen nach Belieben und verwaltete das Ergebnis geschickt. Den Schlusspunkt unter eine souveräne Vorstellung setzte schließlich Svenja Poock (85.), die den deutlichen Heimsieg perfekt machte.

Türkiyemspor Berlin – 1. FFV Erfurt 0:2

In Berlin sahen die 30 Zuschauer einen Blitzstart der Gäste aus Thüringen. Der 1. FFV Erfurt agierte von der ersten Sekunde an sehr zielstrebig und belohnte sich bereits in der 4. Minute durch den Treffer von Tessa Berger. Türkiyemspor bemühte sich in der Folge um Spielkontrolle, fand aber gegen die kompakt stehende Erfurter Formation kaum Mittel. Im zweiten Spielabschnitt nutzte der Gast eine seiner Gelegenheiten konsequent aus: Lea Schrenk (63.) erhöhte auf 0:2. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte Erfurt den Vorsprung leidenschaftlich und nahm die drei Punkte verdientermaßen mit nach Hause.

SV BW Hohen Neuendorf – 1. FFC Turbine Potsdam II 3:1

In Hohen Neuendorf zeigten die Gastgeberinnen vor 43 Zuschauern eine sehr entschlossene Leistung gegen die Bundesliga-Reserve aus Potsdam. Den Grundstein für den Erfolg legten Alexandra Almasalme (16.) und Chantal Pistorius (29.) mit einer Zwei-Tore-Führung im ersten Durchgang. Potsdam drängte nach dem Seitenwechsel auf den Anschluss, doch die Defensive von Hohen Neuendorf blieb stabil. In der Schlussphase sorgte Jaqueline Pantelmann (82.) per Foulelfmeter für die endgültige Entscheidung. Der späte Treffer von Felicitas Uhlig (90.+6) für Turbine Potsdam in der tiefen Nachspielzeit war lediglich noch Ergebniskosmetik.

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Frauen-Landesliga Brandenburg

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – 1. FFC Turbine Potsdam III 5:1

In Miersdorf erlebten die Zuschauer eine beeindruckende Vorstellung von Sophie Hopfe (19., 21., 38., 82.), die der Partie mit insgesamt vier Treffern ihren Stempel aufdrückte. Die Gastgeberinnen übernahmen von Beginn an das Kommando und sorgten durch den Doppelschlag von Hopfe sowie den weiteren Erfolg von Katharina Schmidt (24.) bereits früh für klare Verhältnisse. Potsdam suchte im zweiten Durchgang nach einer Antwort und verbuchte durch Milaine Schewitza (70.) den Ehrentreffer. Die Spielvereinigung blieb jedoch unbeeindruckt und stellte in der Schlussphase durch den vierten Streich von Sophie Hopfe den deutlichen Endstand her.

BSG Stahl Brandenburg – SG Blau-Weiß Beelitz 4:0

Vor 35 Zuschauern in Brandenburg demonstrierte die Heimelf eine hohe Effizienz und viel Geduld. Mia-Sophie Neumann (23.) markierte die Führung in der ersten Halbzeit, bevor Marlen Sommerlatte (45.) unmittelbar vor dem Pausenpfiff nachlegte. Beelitz verteidigte im zweiten Spielabschnitt leidenschaftlich und hielt den Rückstand lange Zeit konstant. In einer ereignisreichen Nachspielzeit schlug die Stunde von Marlen Sommerlatte erneut: Mit zwei späten Treffern innerhalb weniger Augenblicke sorgte Marlen Sommerlatte (90.+3, 90.+5) für den 4:0-Endstand und krönte damit ihre Leistung.

FSV Babelsberg 74 – SC Oberhavel Velten 4:1

Die 74er aus Babelsberg zeigten vor heimischer Kulisse eine sehr reife Spielanlage. Denise Simon (17.) brachte die Gastgeberinnen in Front, und kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Jenny Leonie Löwe (45.) auf 2:0. Velten gab sich jedoch nicht auf und kam durch Marie Gutschke (59.) nach einer knappen Stunde zum Anschlusstreffer, was die Partie kurzzeitig wieder spannend machte. Die Antwort des FSV folgte jedoch prompt: Luana Gehrke (67.) und Lena Cammradt (73.) stellten innerhalb kurzer Zeit den alten Abstand wieder her und sicherten ihrer Mannschaft damit die volle Punktzahl.

SV Grün-Weiß Brieselang – SV Babelsberg 03 3:1

In Brieselang entwickelte sich ein intensives Duell, in dem die Heimelf einen Blitzstart erwischte. Jenny Trommer (14.) und Katharina Bonk (20.) sorgten für eine schnelle Zwei-Tore-Führung. Die Gäste vom SV Babelsberg 03 zeigten sich jedoch kampfstark und markierten durch Justine Demel (25.) den Anschluss noch vor der Pause. Die Hoffnung der Gäste auf eine Wende wurde allerdings unmittelbar nach dem Wiederanpfiff gedämpft, als erneut Jenny Trommer (47.) zur Stelle war und den Vorsprung wieder ausbaute. In der restlichen Spielzeit verteidigte Brieselang das Ergebnis geschickt gegen die Angriffsbemühungen der Nulldreier.

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