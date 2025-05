Hertha BSC: Ensar Aksakal wechselt in die 3. Liga

Ensar Aksakal wagt den Sprung in die 3. Liga. Der 23-Jährige verlässt Hertha BSC und wechselt im Sommer zum Zweitliga-Absteiger SSV Ulm. Das gab der Verein aus Baden-Württemberg am heutigen Donnerstag bekannt. Aksakal unterschreibt bei den "Spatzen" einen Vertrag bis 2027.

Der gebürtige Berliner wurde bei SV Tasmania und dem 1. FC Union ausgebildet, wechselte aus der U19 der Köpenicker zur U23 von Hertha BSC. Nach zwischenzeitlicher Leihe in die Türkei kam Aksakal in der gerade abgelaufenen Saison 27 Mal in der Regionalliga zum Einsatz, spielte sich mit sieben Toren und sieben Vorlagen in den Fokus anderer Vereine.