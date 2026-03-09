 2026-03-09T08:10:40.822Z

Hertha BSC dreht Spiel, 1. FC Magdeburg in Torlaune, Cottbus jubelt

Was war in der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg los?

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Frauen-Regionalliga Nordost

1. FFC Turbine Potsdam II – 1. FFV Erfurt 0:2

In Potsdam sahen die 20 Zuschauer eine sehr fokussierte Vorstellung der Gäste aus Thüringen. Erfurt agierte von Beginn an zielstrebig und belohnte sich früh für den betriebenen Aufwand, als Lea Schrenk (13.) die Führung markierte. Turbine bemühte sich in der Folge zwar um mehr Spielanteile, fand aber kaum spielerische Mittel gegen den stabilen Erfurter Defensivverbund. In der zweiten Halbzeit sorgte Mandy Uhl (74.) mit einer entschlossenen Aktion für die Vorentscheidung und besiegelte den Auswärtssieg. Ein Erfolg der taktischen Disziplin, bei dem Erfurt die sich bietenden Gelegenheiten konsequent nutzte.

F.C. Hansa Rostock – SV BW Hohen Neuendorf 1:3

Vor einer für diese Liga stattlichen Kulisse von 201 Zuschauern erwischte Hohen Neuendorf einen echten Blitzstart an der Küste. Alexandra Almasalme (2.) schockte die Rostockerinnen bereits nach wenigen Augenblicken. Hansa versuchte mit viel Leidenschaft zu antworten, doch die Gäste blieben brandgefährlich und schlugen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Chantal Pistorius (45.+2) erneut eiskalt zu. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Sarah Tiede (57.) auf 0:3, was den Widerstand der Hanseatinnen weitgehend brach. Der späte Treffer von Amy Heese (76.) hauchte dem Rostocker Spiel zwar noch einmal kurzzeitig Leben ein, reichte aber nicht mehr für eine Wende. Ein verdienter Sieg für die effektiven Gäste.

RB Leipzig II – Hertha BSC 1:2

In Leipzig entwickelte sich ein intensives Duell, das durch eine furiose Phase unmittelbar nach dem Seitenwechsel entschieden wurde. Zunächst jubelten die Gastgeberinnen, als Natalie Grenz (15.) die Führung für RB erzielte. Hertha kam jedoch mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und drehte die Partie innerhalb von nur zwei Minuten komplett. Johanna Seifert (47.) besorgte den Ausgleich, bevor erneut Johanna Seifert (49.) mit ihrem zweiten Treffer innerhalb kürzester Zeit nachlegte. Leipzig warf in der Folgezeit alles nach vorne, biss sich aber an der leidenschaftlich verteidigenden Hertha-Defensive die Zähne aus. Ein Auswärtssieg der puren Moral.

SV Eintracht Leipzig-Süd – 1. FC Magdeburg 3:5

Die 75 Zuschauer erlebten ein wahres Tor-Spektakel mit ständig wechselnden Vorzeichen und offenem Visier auf beiden Seiten. Magdeburg legte durch Helene Baumann (26.) und Lara Montzki (33.) vor, doch Laura Schubert (45.) verkürzte für die Eintracht pünktlich zur Pause. Direkt nach Wiederanpfiff stellte Amy Cienskowski (49.) den alten Abstand wieder her. Leipzig-Süd bewies jedoch ein riesiges Kämpferherz und glich durch Nele Oberstein (62.) und Paula Melsheimer (63.) per Doppelschlag tatsächlich aus. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Charlotte Klein (71.) die Gäste erneut in Front brachte. Den emotionalen Schlusspunkt setzte schließlich Amy Cienskowski (80.) mit ihrem zweiten Treffer des Tages. Ein Sieg der unbändigen Offensivpower.

Türkiyemspor Berlin – 1. FFC Fortuna Dresden 1:1

In Berlin lieferten sich beide Teams einen harten Kampf um jeden Zentimeter Rasen, wobei sich die Mannschaften über weite Strecken neutralisierten. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, nahm die Begegnung nach dem Seitenwechsel spürbar an Fahrt auf. Angelina Lübcke (50.) brachte Türkiyemspor unter großem Jubel in Führung, doch die Antwort der Gäste aus Dresden folgte prompt und schmerzhaft für die Berlinerinnen. Nur vier Minuten später markierte Jennifer Keller (54.) mit einer entschlossenen Aktion den Ausgleich. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften leidenschaftlich die Entscheidung, doch die stabilen Abwehrreihen ließen keinen weiteren Treffer mehr zu. Eine leistungsgerechte Punkteteilung der Beharrlichkeit.

1. FC Union Berlin II – FC Carl Zeiss Jena II 4:2

Die Reserve von Union Berlin brannte in der Anfangsviertelstunde ein wahres Feuerwerk ab und überrannte die Gäste förmlich. Megan Reichenbach (3.), Marike Laidler (6.) und Lucia Schwoche (14.) sorgten mit ihren Treffern für eine scheinbar uneinholbare 3:0-Führung. Jena II bewies jedoch enorme Moral und kämpfte sich durch einen Doppelpack von Celice Bock (34., 55.) wieder bedrohlich nahe heran. Es entwickelte sich eine spannungsgeladene Schlussphase, in der Union die Grundordnung wiederfinden musste. Erst kurz vor dem Ende erlöste Carla Jenete Okoro (85.) den heimischen Anhang und machte den Heimsieg endgültig perfekt. Ein Erfolg der frühen Entschlossenheit.

Frauen-Landesliga Brandenburg

1. FFC Turbine Potsdam III – FC Energie Cottbus 2:4

In Potsdam sahen die 37 Zuschauer eine Begegnung, die vor allem in der ersten Halbzeit von einer enormen Dynamik geprägt war. Die Gäste aus der Lausitz erwischten den besseren Start und gingen durch Hanna Bramburger (12.) in Führung, woraufhin Annalena Scholtissek (21.) den Vorsprung zügig ausbaute. Die dritte Vertretung von Turbine bewies jedoch Moral und kam durch Lara Josephin Matthees (30.) zurück ins Spiel. Die Antwort von Energie folgte prompt: Thea Kuntze (37.) verwandelte einen Foulelfmeter sicher zur erneuten Zwei-Tore-Führung. Doch Potsdam blieb hartnäckig und verkürzte durch Meline Andermann (39.) noch vor dem Seitenwechsel. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein intensives Ringen um den nächsten Treffer, der schließlich erst in der Nachspielzeit fiel. Thea Kuntze (90.+1) markierte mit ihrem zweiten Tor des Tages den Endstand und sicherte Cottbus die drei Zähler.

SG Blau-Weiß Beelitz – FSV Babelsberg 74 0:1

Ein echtes Blitzlicht-Erlebnis bot sich den 25 Zuschauern in Beelitz, wo die Entscheidung bereits mit der ersten nennenswerten Aktion fiel. Während sich viele noch sortierten, bewies Katharina Bödeker (1.) höchste Konzentration und brachte den FSV Babelsberg 74 nach nur wenigen Sekunden in Front. In der Folge entwickelte sich eine taktisch geprägte Partie, in der Beelitz mit viel Herzblut auf den Ausgleich drängte, sich aber immer wieder an der stabilen Defensive der Gäste festbiss. Babelsberg verteidigte den knappen Vorsprung mit hoher Disziplin bis zum Schlusspfiff und entführte die Punkte durch diesen frühen Geniestreich. Ein Erfolg der puren Effizienz.

SC Oberhavel Velten – SV Grün-Weiß Brieselang 0:7

Vor einer stattlichen Kulisse von 100 Zuschauern brannte der SV Grün-Weiß Brieselang ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab und ließ der Heimelf aus Velten zu keinem Zeitpunkt Raum zur Entfaltung. Den Torreigen eröffnete Jenny Trommer (22.), die noch vor der Pause durch Jenny Trommer (39.) ihren Doppelpack schnürte. Kurz vor dem Seitenwechsel schraubte Sandra Wiegand (43.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Auch nach dem Wiederanpfiff blieb Brieselang unersättlich: Erneut war es Sandra Wiegand (52.), die für klare Verhältnisse sorgte. In der Schlussphase krönten Kimberly Stegermaier (73.), Nicole Hansen (78.) und schließlich Sophie Runge (90.) die geschlossene Mannschaftsleistung. Eine Machtdemonstration der Gäste, die ihre spielerische Überlegenheit konsequent in Tore ummünzten.

SV Babelsberg 03 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2:0

In Babelsberg sahen 50 Zuschauer eine konzentrierte Vorstellung der Gastgeberinnen. Der SV Babelsberg 03 übernahm früh die Initiative und belohnte sich bereits in der Anfangsphase, als Anne-Kathrin Seifert (9.) mit einer entschlossenen Aktion zur Führung traf. Miersdorf/Zeuthen mühte sich redlich und investierte viel Energie in die Defensive, fand jedoch kaum Entlastung nach vorne. Nach dem Seitenwechsel sorgte Jenny Raboldt (59.) für die Vorentscheidung und gab dem Babelsberger Spiel die nötige Sicherheit für die verbleibende Zeit. Ein Heimsieg der taktischen Reife, der zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr geriet.

