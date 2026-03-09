Hertha BSC dreht Spiel, 1. FC Magdeburg in Torlaune, Cottbus jubelt

1. FFC Turbine Potsdam III – FC Energie Cottbus 2:4

In Potsdam sahen die 37 Zuschauer eine Begegnung, die vor allem in der ersten Halbzeit von einer enormen Dynamik geprägt war. Die Gäste aus der Lausitz erwischten den besseren Start und gingen durch Hanna Bramburger (12.) in Führung, woraufhin Annalena Scholtissek (21.) den Vorsprung zügig ausbaute. Die dritte Vertretung von Turbine bewies jedoch Moral und kam durch Lara Josephin Matthees (30.) zurück ins Spiel. Die Antwort von Energie folgte prompt: Thea Kuntze (37.) verwandelte einen Foulelfmeter sicher zur erneuten Zwei-Tore-Führung. Doch Potsdam blieb hartnäckig und verkürzte durch Meline Andermann (39.) noch vor dem Seitenwechsel. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein intensives Ringen um den nächsten Treffer, der schließlich erst in der Nachspielzeit fiel. Thea Kuntze (90.+1) markierte mit ihrem zweiten Tor des Tages den Endstand und sicherte Cottbus die drei Zähler.

SG Blau-Weiß Beelitz – FSV Babelsberg 74 0:1

Ein echtes Blitzlicht-Erlebnis bot sich den 25 Zuschauern in Beelitz, wo die Entscheidung bereits mit der ersten nennenswerten Aktion fiel. Während sich viele noch sortierten, bewies Katharina Bödeker (1.) höchste Konzentration und brachte den FSV Babelsberg 74 nach nur wenigen Sekunden in Front. In der Folge entwickelte sich eine taktisch geprägte Partie, in der Beelitz mit viel Herzblut auf den Ausgleich drängte, sich aber immer wieder an der stabilen Defensive der Gäste festbiss. Babelsberg verteidigte den knappen Vorsprung mit hoher Disziplin bis zum Schlusspfiff und entführte die Punkte durch diesen frühen Geniestreich. Ein Erfolg der puren Effizienz.

SC Oberhavel Velten – SV Grün-Weiß Brieselang 0:7

Vor einer stattlichen Kulisse von 100 Zuschauern brannte der SV Grün-Weiß Brieselang ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab und ließ der Heimelf aus Velten zu keinem Zeitpunkt Raum zur Entfaltung. Den Torreigen eröffnete Jenny Trommer (22.), die noch vor der Pause durch Jenny Trommer (39.) ihren Doppelpack schnürte. Kurz vor dem Seitenwechsel schraubte Sandra Wiegand (43.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Auch nach dem Wiederanpfiff blieb Brieselang unersättlich: Erneut war es Sandra Wiegand (52.), die für klare Verhältnisse sorgte. In der Schlussphase krönten Kimberly Stegermaier (73.), Nicole Hansen (78.) und schließlich Sophie Runge (90.) die geschlossene Mannschaftsleistung. Eine Machtdemonstration der Gäste, die ihre spielerische Überlegenheit konsequent in Tore ummünzten.

SV Babelsberg 03 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2:0

In Babelsberg sahen 50 Zuschauer eine konzentrierte Vorstellung der Gastgeberinnen. Der SV Babelsberg 03 übernahm früh die Initiative und belohnte sich bereits in der Anfangsphase, als Anne-Kathrin Seifert (9.) mit einer entschlossenen Aktion zur Führung traf. Miersdorf/Zeuthen mühte sich redlich und investierte viel Energie in die Defensive, fand jedoch kaum Entlastung nach vorne. Nach dem Seitenwechsel sorgte Jenny Raboldt (59.) für die Vorentscheidung und gab dem Babelsberger Spiel die nötige Sicherheit für die verbleibende Zeit. Ein Heimsieg der taktischen Reife, der zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr geriet.

