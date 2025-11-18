 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Schneider Torsten

Hertha BSC besiegt Union Berlin, Rostock verliert, Babelsberg 74 top

Was war in der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg los?

Verlinkte Inhalte

Frauen Landesliga BB
Frauen-RL Nordost
Leipzig-Süd
FC Energie
Babelsberg

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Frauen-Regionalliga Nordost

1. FC Magdeburg – Türkiyemspor Berlin 4:0
Magdeburg zeigt vor 146 Zuschauern eine hochkonzentrierte Leistung und lässt Türkiyemspor über die gesamte Spielzeit hinweg kaum Luft zum Atmen. Charlotte Klein eröffnet in der 34. Minute den Torreigen und sorgt für eine Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöht Magdeburg den Druck weiter: Neele Abraham trifft in der 74. Minute zum 2:0 und legt nur neun Minuten später ihren zweiten Treffer nach. Türkiyemspor schwächt sich kurz vor Schluss zusätzlich, als Angelina Lübcke nach Gelb-Rot vom Platz muss. In der Nachspielzeit setzt Amy Cienskowski mit dem 4:0 den letzten Akzent eines klaren Heimsiegs.

SV Eintracht Leipzig-Süd – F.C. Hansa Rostock 4:1
Eintracht Leipzig-Süd startet furios und überrollt Hansa Rostock in den Anfangsminuten. Maleen Jankowski trifft bereits nach zwei Minuten, legt in der 7. Minute nach, und nach dem 3:0 durch Donika Grajqevci in der 10. Minute scheint die Partie nahezu entschieden. In der 23. Minute schnürt Maleen Jankowski ihren Dreierpack und krönt die überragende Anfangsphase der Gastgeberinnen. Im zweiten Durchgang verkürzt Rostock durch Lara Montzki in der 64. Minute, doch am souveränen Heimsieg der Gastgeberinnen ändert das nichts mehr.

SV BW Hohen Neuendorf – 1. FFC Fortuna Dresden 0:3
Hohen Neuendorf verteidigt lange diszipliniert, doch in der zweiten Halbzeit dreht Dresden das Spieltempo an und belohnt sich. Emilia Martin bricht in der 54. Minute den Bann. Nach diesem Treffer gewinnt Dresden deutlich an Kontrolle und Spielfreude. Jennifer Keller erhöht in der 67. Minute, ehe Carolin Hänichen in der 86. Minute den 3:0-Endstand herstellt. Hohen Neuendorf kann offensiv zu selten Akzente setzen, während Dresden abgeklärt und effizient auftritt.

Hertha BSC – 1. FC Union Berlin II 2:0
Vor 492 Zuschauern setzt sich Hertha im Hauptstadtduell durch. Elfie Wellhausen erzielt in der 26. Minute das wichtige 1:0 und sorgt damit für Rückenwind auf Seiten der Gastgeberinnen. Union II versucht im zweiten Durchgang mutiger zu agieren, findet aber kaum Wege durch die kompakte Hertha-Defensive. In der 73. Minute sorgt Johanna Seifert für die Entscheidung.

RB Leipzig II – 1. FFV Erfurt 4:0
Leipzig zeigt eine dominante Vorstellung und macht früh klar, wohin die Reise geht. Ebony Madrid trifft bereits in der 13. Minute zum 1:0, gefolgt von Alexandra Scheffler, die in Minute 37 auf 2:0 stellt. Direkt nach der Pause erhöht Janita Jolien Kramer zum 3:0, ehe Alexandra Scheffler per Foulelfmeter in der 76. Minute ihren zweiten Treffer markiert. Erfurt kämpft tapfer, doch Leipzig feiert einen klaren Heimsieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

Hier geht es zum Form-Ranking.

Hier geht es zur Liste mit den Torschützinnen.

+++

+++

Frauen-Landesliga Brandenburg

1. FFC Turbine Potsdam III – FSV Babelsberg 74 0:6
Babelsberg 74 erwischt einen Traumstart und geht bereits in der 3. Minute durch Jenny Leonie Löwe in Führung. Potsdam III kämpft, findet aber nur selten Zugriff, während Babelsberg seine Chancen nutzt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellen Lena Cammradt und Katharina Bödeker innerhalb weniger Minuten auf 0:3 – ein Wirkungstreffer für die Gastgeberinnen. Nach dem Seitenwechsel setzt Babelsberg unbeirrt nach: Alena Fennel trifft in der 59. Minute, Jenny Leonie Löwe erhöht später mit ihrem zweiten Tor. Denise Simon sorgt in der 76. Minute für den klaren 6:0-Endstand. Eine dominante Vorstellung der Gäste.

SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht – SV Babelsberg 03 0:5
Babelsberg 03 zeigt einen abgeklärten und konsequenten Auftritt. Justine Demel bringt die Gäste in der 27. Minute in Führung, während Ludwigsfelde/Eintracht offensiv kaum Räume findet. Nach der Pause erhöht Lisa Mohrin auf 0:2 und sorgt für mehr Ruhe im Babelsberger Spiel. In der Schlussphase dreht der Favorit dann richtig auf: Merima Dzaferovic trifft nach 73 Minuten, Anne-Kathrin Seifert legt in der 78. Minute nach und kurz vor Abpfiff setzt Maren Hoffmann den Schlusspunkt.

FC Energie Cottbus – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 4:2
Vor 50 Zuschauern entwickelt sich ein intensives Spiel mit vielen Wendungen. Energie geht durch Hannah Hermann in der 23. Minute verdient in Führung, doch nach dem Seitenwechsel dreht Miersdorf/Zeuthen die Partie innerhalb von sechs Minuten: Erst trifft Sophie Hopfe zum Ausgleich, dann bringt Nina Zinnert die Gäste in der 53. Minute nach vorne. Cottbus bleibt jedoch stabil und kämpferisch stark. Thea Kuntze gleicht in der 71. Minute aus und übernimmt anschließend die Hauptrolle: In der 80. und 88. Minute trifft sie doppelt und sichert ihrem Team den Heimsieg.

SG Blau-Weiß Beelitz – SC Oberhavel Velten 1:1
Beelitz beginnt druckvoll und belohnt sich bereits in der 26. Minute durch Lena Ilk. Velten zeigt sich jedoch wenig beeindruckt und arbeitet zielstrebig am Ausgleich, der schließlich in der 62. Minute durch Miriam Karras fällt. Danach entwickelt sich ein ausgeglichenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten, doch kein Team findet den entscheidenden Treffer. Am Ende steht ein Unentschieden.

BSG Stahl Brandenburg – SV Grün-Weiß Brieselang abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

Hier geht es zum Form-Ranking.

Hier geht es zur Liste mit den Torschützinnen.

+++

+++

Aufrufe: 018.11.2025, 07:00 Uhr
redAutor