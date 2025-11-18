Hertha BSC besiegt Union Berlin, Rostock verliert, Babelsberg 74 top

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
1. FFC Turbine Potsdam III – FSV Babelsberg 74 0:6
Babelsberg 74 erwischt einen Traumstart und geht bereits in der 3. Minute durch Jenny Leonie Löwe in Führung. Potsdam III kämpft, findet aber nur selten Zugriff, während Babelsberg seine Chancen nutzt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellen Lena Cammradt und Katharina Bödeker innerhalb weniger Minuten auf 0:3 – ein Wirkungstreffer für die Gastgeberinnen. Nach dem Seitenwechsel setzt Babelsberg unbeirrt nach: Alena Fennel trifft in der 59. Minute, Jenny Leonie Löwe erhöht später mit ihrem zweiten Tor. Denise Simon sorgt in der 76. Minute für den klaren 6:0-Endstand. Eine dominante Vorstellung der Gäste.
SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht – SV Babelsberg 03 0:5
Babelsberg 03 zeigt einen abgeklärten und konsequenten Auftritt. Justine Demel bringt die Gäste in der 27. Minute in Führung, während Ludwigsfelde/Eintracht offensiv kaum Räume findet. Nach der Pause erhöht Lisa Mohrin auf 0:2 und sorgt für mehr Ruhe im Babelsberger Spiel. In der Schlussphase dreht der Favorit dann richtig auf: Merima Dzaferovic trifft nach 73 Minuten, Anne-Kathrin Seifert legt in der 78. Minute nach und kurz vor Abpfiff setzt Maren Hoffmann den Schlusspunkt.
FC Energie Cottbus – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 4:2
Vor 50 Zuschauern entwickelt sich ein intensives Spiel mit vielen Wendungen. Energie geht durch Hannah Hermann in der 23. Minute verdient in Führung, doch nach dem Seitenwechsel dreht Miersdorf/Zeuthen die Partie innerhalb von sechs Minuten: Erst trifft Sophie Hopfe zum Ausgleich, dann bringt Nina Zinnert die Gäste in der 53. Minute nach vorne. Cottbus bleibt jedoch stabil und kämpferisch stark. Thea Kuntze gleicht in der 71. Minute aus und übernimmt anschließend die Hauptrolle: In der 80. und 88. Minute trifft sie doppelt und sichert ihrem Team den Heimsieg.
SG Blau-Weiß Beelitz – SC Oberhavel Velten 1:1
Beelitz beginnt druckvoll und belohnt sich bereits in der 26. Minute durch Lena Ilk. Velten zeigt sich jedoch wenig beeindruckt und arbeitet zielstrebig am Ausgleich, der schließlich in der 62. Minute durch Miriam Karras fällt. Danach entwickelt sich ein ausgeglichenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten, doch kein Team findet den entscheidenden Treffer. Am Ende steht ein Unentschieden.
BSG Stahl Brandenburg – SV Grün-Weiß Brieselang abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.
