Hertha BSC besiegt Union Berlin, Rostock verliert, Babelsberg 74 top

1. FC Magdeburg – Türkiyemspor Berlin 4:0

Magdeburg zeigt vor 146 Zuschauern eine hochkonzentrierte Leistung und lässt Türkiyemspor über die gesamte Spielzeit hinweg kaum Luft zum Atmen. Charlotte Klein eröffnet in der 34. Minute den Torreigen und sorgt für eine Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöht Magdeburg den Druck weiter: Neele Abraham trifft in der 74. Minute zum 2:0 und legt nur neun Minuten später ihren zweiten Treffer nach. Türkiyemspor schwächt sich kurz vor Schluss zusätzlich, als Angelina Lübcke nach Gelb-Rot vom Platz muss. In der Nachspielzeit setzt Amy Cienskowski mit dem 4:0 den letzten Akzent eines klaren Heimsiegs.

SV Eintracht Leipzig-Süd – F.C. Hansa Rostock 4:1

Eintracht Leipzig-Süd startet furios und überrollt Hansa Rostock in den Anfangsminuten. Maleen Jankowski trifft bereits nach zwei Minuten, legt in der 7. Minute nach, und nach dem 3:0 durch Donika Grajqevci in der 10. Minute scheint die Partie nahezu entschieden. In der 23. Minute schnürt Maleen Jankowski ihren Dreierpack und krönt die überragende Anfangsphase der Gastgeberinnen. Im zweiten Durchgang verkürzt Rostock durch Lara Montzki in der 64. Minute, doch am souveränen Heimsieg der Gastgeberinnen ändert das nichts mehr.

SV BW Hohen Neuendorf – 1. FFC Fortuna Dresden 0:3

Hohen Neuendorf verteidigt lange diszipliniert, doch in der zweiten Halbzeit dreht Dresden das Spieltempo an und belohnt sich. Emilia Martin bricht in der 54. Minute den Bann. Nach diesem Treffer gewinnt Dresden deutlich an Kontrolle und Spielfreude. Jennifer Keller erhöht in der 67. Minute, ehe Carolin Hänichen in der 86. Minute den 3:0-Endstand herstellt. Hohen Neuendorf kann offensiv zu selten Akzente setzen, während Dresden abgeklärt und effizient auftritt.

Hertha BSC – 1. FC Union Berlin II 2:0

Vor 492 Zuschauern setzt sich Hertha im Hauptstadtduell durch. Elfie Wellhausen erzielt in der 26. Minute das wichtige 1:0 und sorgt damit für Rückenwind auf Seiten der Gastgeberinnen. Union II versucht im zweiten Durchgang mutiger zu agieren, findet aber kaum Wege durch die kompakte Hertha-Defensive. In der 73. Minute sorgt Johanna Seifert für die Entscheidung.

RB Leipzig II – 1. FFV Erfurt 4:0

Leipzig zeigt eine dominante Vorstellung und macht früh klar, wohin die Reise geht. Ebony Madrid trifft bereits in der 13. Minute zum 1:0, gefolgt von Alexandra Scheffler, die in Minute 37 auf 2:0 stellt. Direkt nach der Pause erhöht Janita Jolien Kramer zum 3:0, ehe Alexandra Scheffler per Foulelfmeter in der 76. Minute ihren zweiten Treffer markiert. Erfurt kämpft tapfer, doch Leipzig feiert einen klaren Heimsieg.