Hertha BSC Berlin gewinnt den Cup

Hertha BSC Berlin hat den Cortexpower Cup gewonnen. Im Finale setzten sie sich gegen SK Rapid Wien I durch, 3:1 nach Achtmeterschießen. Auch im Spiel um Platz 3 mußte sich SK Rapid Wien II mit 1:3 gegen den SV Werder Bremen geschlagen geben. Fünfter wurde die TSG Hoffenheim dank eines 2:1 Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden. Den siebten Platz sicherte sich die SpVvg Greuther Fürth sie siegten im Achtmeterschießen mit 7:6 gegen Rot-Weiss Frankfurt die über das Quali Turnier reinrutschten. Im Spiel um Platz 9 sicherte sich die Schweizer von Footrebel Zürich den Sieg mit 3:2 gegen den SV Griesheim Tarik. Auf Platz 11 folgte dann der SV 09 Hofheim vor dem VfB Unterliederbach und den Teams vom Gastgeber FC Marxheim I & II