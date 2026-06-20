 2026-06-19T10:19:57.353Z

Vereinsnachrichten

Hertha BSC Berlin gewinnt den Cup

von Tobias Göttner · Heute, 19:32 Uhr · 0 Leser

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U10

Heute, 15:40 Uhr
Hertha BSC U11
Hertha BSC U11Hertha BSC U11
SK Rapid Wien I
SK Rapid Wien ISK Rapid Wien I
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n.E.
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Hertha BSC Berlin hat den Cortexpower Cup gewonnen. Im Finale setzten sie sich gegen SK Rapid Wien I durch, 3:1 nach Achtmeterschießen. Auch im Spiel um Platz 3 mußte sich SK Rapid Wien II mit 1:3 gegen den SV Werder Bremen geschlagen geben. Fünfter wurde die TSG Hoffenheim dank eines 2:1 Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden. Den siebten Platz sicherte sich die SpVvg Greuther Fürth sie siegten im Achtmeterschießen mit 7:6 gegen Rot-Weiss Frankfurt die über das Quali Turnier reinrutschten. Im Spiel um Platz 9 sicherte sich die Schweizer von Footrebel Zürich den Sieg mit 3:2 gegen den SV Griesheim Tarik. Auf Platz 11 folgte dann der SV 09 Hofheim vor dem VfB Unterliederbach und den Teams vom Gastgeber FC Marxheim I & II