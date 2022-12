Hertha beendet Kooperation mit Potsdam - und übernimmt Namensvetter? Werden Frauen-Leistungsteam von Hertha 03 zukünftig für den Namensvetter auflaufen?

Eben jener Chahed soll auch beim Aufbau einer eigenen Frauenabteilung in Charlottenburg helfen. Auf der Mitgliederversammlung wurde jener Vorstoß nahezu einstimmig vorangebracht. Präsident Kay Berstein treibt das Vorhaben bereits seit seiner Wahl. Doch inwiefern es wirklich eine „eigene“ Frauenabteilung geben wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

In den letzten beiden Wochen wurde in verschiedenen Pressemitteilung berichtet, dass die Blau-Weißen eine Art Übernahme der Leistungsteam von Hertha 03 Zehlendorf ins Auge genommen haben. Der Vorstoß soll sogar des dort amtsinhabenden Präsidenten Kamy Niroumand gekommen sein. Neben der Regionalliga-Elf sollen auch die U17 Bundesliga-Auswahl, sowie die U15 ins Blau-Weiße Inventar übergehen. Die Zusammenarbeit der beiden Vereine soll dadurch intensiviert werden. Neben Gesprächen der Vereine stehen hierfür aber auch Genehmigungen der Verbände DFB, NOFV und auch dem BFV aus. Hertha BSC würde damit den Start einer Frauenmannschaft in der untersten Liga umgehen.