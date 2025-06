Hertha 03: Zu- und Abgänge sowie eine Vertragsverlängerung

– Foto: Sebastian Räppold

Nach dem geglückten Klassenerhalt in der ersten Regionalliga-Saison seit Jahren plant Hertha 03 Zehlendorf die kommende Spielzeit.

Bei Hertha 03 ist schon ordentlich Bewegung in den Kader gekommen. Mit Davud Keskin und Alexios Dedidis hat der Verein bereits zwei Neuzugänge vorgestellt. Hinzu kommt die Vertragsverlängerung mit Kapitän Sven Reimann sowie das neue Trainerteam um Steffen Israel. Nun gibt es weitere Neuigkeiten beim Berliner Regionalligisten. Mit Cenker Yoldas hat ein weiterer Spieler seinen Vertrag verlängert. Der 22-Jährige spielt seit der A-Jugend bei Hertha 03, schaffte den Sprung in die erste Mannschaft und war Teil des Aufstiegs im letzten Jahr. In der abgelaufenen Saison sammelte er neun Scorerpunkte in der Regionalliga Nordost.

Weitere Abgänge Nach Gabriel Figurski Vieira und Jasper Kühn (beide wechseln nach Zwickau) verlassen zwei weitere Spieler die Zehlendorfer. Mittelfeldmann Eric Stiller wechselt zum ZFC Meuselwitz, Innenverteidiger Marc Enke schließt sich der BSG Chemie Leipzig an. Beide werden in der kommenden Saison also gegen ihren alten Klub spielen.