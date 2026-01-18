Hertha 03 Zehlendorf setzt auf Veränderungen im Trainerstab

Hertha 03 Zehlendorf beförderte U19-Trainer Tilman Käpnick im Laufe der Hinrunde, machte den 32-Jährigen zum Cheftrainer der ersten Mannschaft. Die hat in der Regionalliga Nordost die schwere Aufgabe, die Klasse zu halten. Derzeit stehen die Berliner am Tabellenende, sammelten in den bisher gespielten 17 Partien lediglich acht Punkte. Der Rückstand aufs rettende Ufer ist unklar, da sich die Anzahl der Absteiger je nach Ausgang der 3. Liga sowie der Relegation zur 3. Liga verändern können. Aber: Auf Eilenburg (17.), Chemie Leipzig (16.) und den BFC Dynamo (15.) sind es vier, fünf bzw. schon neun Zähler.

Dennoch: Mit der Verpflichtung von Diren-Mehmet Günay, der vom Greifswalder FC kommt und zuvor lang bei Viktoria Berlin spielte, hat Zehlendorf bereits klar gemacht, dass die Saison noch nicht zu Ende ist. Am heutigen Sonntag gab der Verein den nächsten Neuzugang bekannt, allerdings für den Trainerstab. Käpnick erhält ab sofort weitere Unterstützung, Nikolai Klarkowski ergänzt das bestehende Trainerteam. Der 36-Jährige schnürte früher selber die Fußballschuhe für die Zehlendorfer, zunächst im Nachwuchs, später in der Berlin-Liga. 2016 wechselte er an die Seitenlinie, agierte beim BFC Preussen und zuletzt lang als Cheftrainer der A-Jugend des SFC Stern 1900.