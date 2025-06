Hertha 03 Zehlendorf: Neuzugänge aus Luxemburg und Lichterfelde

Zwei Tests hat Hertha 03 in der vergangenen Woche bereits absolviert. Beim Sieg gegen die U19 des Halleschen FC und dem Unentschieden gegen den BFC Preussen debütierten zwei weitere Neuzugänge bei den Zehlendorfern.

Der 25-jährige Ernesto Carratala-Jimenez soll in der kommenden Saison die Offensive des Regionalligisten verstärken. Der gebürtige Hallenser wurde in Köln beim SV Deutz ausgebildet, spielte anschließend für Viktoria Köln und konnte dort zwei Drittliga-Spiele absolvieren. Über Bergisch Gladbach und Hennef 05 zog es den gelernten Flügelstürmer 2022 nach Luxemburg. Dort absolvierte Carratala-Jimenez in den vergangenen drei Jahren 76 Erstliga-Spiele für Victoria Rosport.

„Die Gespräche mit Trainer Steffen Israel haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Hertha 03 Zehlendorf ist ein ambitionierter, seriös geführter Verein mit klaren Zielen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Berlin", erklärt der Neuzugang.