Hertha 03 Zehlendorf holt Talent von Hertha BSC und zwei Meister

– Foto: Sebastian Räppold

Hertha 03 Zehlendorf hat gleich drei neue Innenverteidiger verpflichtet. Einer kommt von Hertha BSC, die anderen beiden wurden kürzlich Meister.

Beim FC Hertha 03 Zehlendorf ist die Kaderplanung für die kommende Oberliga-Saison angelaufen. Nachdem mit Patrick Hinze bereits der neue Trainer vorgestellt wurde, sind nun auch die ersten Neuzugänge bekannt. Kurios: Alle drei bisher vorgestellten Spieler sind Innenverteidiger.

Zwei von ihnen kennen den neuen Coach bereits bestens. Louis Samson und Saheed Mustapha spielten schon beim RSV Eintracht unter Hinze, wechseln nun gemeinsam mit ihrem Trainer nach Zehlendorf. Besonders Louis Samson bringt eine beeindruckende Vita mit. Der 30-Jährige hat für Erzgebirge Aue, Eintracht Braunschweig und den Halleschen FC über 150 Zweit- und Drittligaspiele absolvierte. Beim RSV war er ebenso stets gesetzt wie Saheed Mustapha. Der 31-Jährige hat für Rot-Weiß Erfurt immerhin eine Drittligapartie absolviert, spielte anschließend hauptsächlich Oberliga, u.a. beim Brandenburger SC Süd und eben dem RSV Eintracht.