Hertha 03 Zehlendorf holt Pokalhelden vom RSV Eintracht

Regionalligist Hertha 03 hat weitere Neuzugänge präsentiert. Einer schoss den RSV Eintracht kürzlich in den DFB-Pokal.

Bei Hertha 03 Zehlendorf wird weiter fleißig am Kader gebastelt. Der Berliner Regionalligist hat zwei weitere Neuzugänge vermeldet. Ernes Matjaz wechselt vom Oberligisten RSV Eintracht aus Stahnsdorf nach Berlin.

Der 23-Jährige, der im Herrenbereich bisher nur für die Brandenburger spielte, ist ein echter Führungsspieler. Den RSV Eintracht führte er in der abgelaufenen Saison als Kapitän aufs Feld, verpasste lediglich ein Spiel aufgrund einer Geldsperre. Im Mai erzielte der Defensivspieler im Brandenburger Landespokalfinale das entscheidende 1:0 gegen Krieschow und schoss sein Team dadurch in den DFB-Pokal. Das große Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern wird er aber nicht bestreiten, denn Matjaz entscheidet sich für den Sprung in die Regionalliga.