Hertha 03 Zehlendorf holt nächsten Meister und befördert Talent Zwei weitere Neue von ser · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

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Der Umbruch beim FC Hertha 03 Zehlendorf schreitet voran.

Nachdem Hertha 03 Zehlendorf mit Louis Samson und Saheed Mustapha bereits zwei Spieler vom RSV Eintracht verpflichtet hat, bekommt Neu-Trainer Patrick Hinze nun einen weiteren seiner "Schützlinge". Denn neben Samson und Mustapha kommt auch Matthias Steinborn ins Ernst-Reuter-Sportfeld. Der 37-Jährige gehört in der kommenden Saison sicher zu den erfahrensten Spielern des dann neu formierten Kaders und soll als Führungsspieler bei der Mission Wiederaufstieg in die Regionalliga vorangehen. Der Flügelstürmer bringt es in seiner Karriere bisher auf 274 Regionalliga-Spiele und über 120 Einsätze in den NOFV Oberligen, führte den RSV Eintracht zuletzt als Kapitän aufs Feld.

„Mit Patrick Hinze verbindet mich eine Zusammenarbeit, die menschlich wie sportlich immer auf allerhöchstem Niveau war. Für mich war schnell klar, dass ich Teil dieses Projekts werden möchte", kommentiert Steinborn seinen Wechsel. Trainer Patrick Hinze erklärt: „Matthias ist für mich eine absolute Vertrauensperson. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam zwei Titel gewonnen. Er ist ein wichtiger Rückhalt für das Trainerteam und wird mit seiner Erfahrung insbesondere unseren jungen und talentierten Spielern helfen."