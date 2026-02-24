Hertha 03 Zehlendorf gegen Chemie Leipzig zum vierten Mal abgesagt

– Foto: Sebastian Räppold

Es soll nicht sein...die Regionalliga-Partie zwischen Hertha 03 Zehlendorf und der BSG Chemie Leipzig wurde erneut abgesagt.

Am morgigen Mittwoch, den 25. Februar sollte das Spiel zwischen den Berlinern und den Leutzschern endlich nachgeholt werden. Zuvor fielen drei Anläufe den Witterungsbedingungen zum Opfer. Doch auch der vierte Versuch wurde nun abgesagt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BSG Chemie Leipzig e.V. (@bsg_chemie_leipzig)

Beide Vereine informierten am Dienstagmorgen via Social Media, dass das zuständige Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf das Stadion Lichterfelde erneut gesperrt habe. Genaue Gründe wurden nicht genannt. So darf man nun rätseln, ob der Boden nach dem langen Winter schlicht noch nicht wieder bespielbar ist oder ob der Regen vom Montag nun Auslöser ist.

Klar ist, dass das Kellerduell wieder einmal verschoben werden muss. Ursprünglich war die Partie des 14.(!) Spieltags für den 31. Oktober letzten Jahres angesetzt. Ein neuer Termin steht noch aus. Angesichts der nun besseren Bedingungen darf man eigentlich ganz optimistisch sein, dass es im fünften Anlauf auch wirklich klappt...

