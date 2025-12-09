– Foto: Sebastian Räppold

Hertha 03 Zehlendorf gegen Chemie Leipzig zum dritten Mal abgesagt Erneute Absage des Regionalliga-Spiels Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost BSG Chemie FC Hertha 03

Es mag sich wie ein Scherz anhören, ist aber keiner. Das für Mittwoch angesetzte Nachholspiel der Regionalliga Nordost zwischen Hertha 03 Zehlendorf und Chemie Leipzig ist erneut abgesagt worden.

Dienstagnachmittag, in Berlin herrschen fast frühlingshafte Temperaturen. Eigentlich steht dem dritten Anlauf, die Regionalliga-Partie zwischen Hertha 03 Zehlendorf und Chemie Leipzig am morgigen Mittwochabend nachzuholen, nichts im Wege. Sollte man meinen. Doch um kurz nach 14 Uhr wird das Spiel plötzlich bei Fussball.de abgesetzt. Auf FuPa-Nachfrage wurde schnell klar. Es stimmt. Leider. Hertha 03 Zehlendorf vermeldete wenig später auf Instagram, dass das Spiel offiziell wegen Unbespielbarkeit des Platzes im Stadion Lichterfelde erneut ausfallen muss. Nach einer Platzbegehung wurde der Rasen durch das Bezirksamt gesperrt. Erneut.

Ursprünglich hätte das Spiel am 31. Oktober ausgetragen werden sollen, wurde wenige Stunden zuvor abgesagt. Der Rasen soll damals nach Regenfällen aufgeweicht gewesen sein. Schon damals zeigten sich beide Vereine äußerst verärgert über die kurzfristige Absage. Als Folgetermin wurde der 25. November auserwählt. Doch auch hier wurde nicht gespielt. Dieses Mal machte nächtlicher Frost dem ganzen einen Strich durch die Rechnung. Und nun? Wieder der Regen. Naja. Vielleicht klappt es im nächsten Jahr. Dann womöglich sogar auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld, sollte es dort in Sachen Gästeblock-Zaun zu Fortschritten kommen. Ein neuer Termin steht jedenfalls noch aus. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von F.C. Hertha 03 Zehlendorf (@h03zehlendorf)