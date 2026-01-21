Hertha 03 verpflichtet Regionalliga-Erfahrung vom BAK 07

Hertha 03 Zehlendorf treibt ihre Kaderplanung weiter voran und verpflichtet mit Rocco Capoano einen der spannendsten jungen Defensivspieler der Region. Trotz seines Alters bringt der Neuzugang bereits reichlich Erfahrung und Führungsqualitäten mit

Capoano gilt trotz seines jungen Alters als erstaunlich reif: Rund 40 Einsätze in der Ober- und Regionalliga stehen bereits in seiner Vita. Beim BAK Berlin übernahm er früh Verantwortung und trug schon mit 20 Jahren die Kapitänsbinde – ein klares Signal für seine Führungsqualitäten auf und neben dem Platz.

Der Regionalligist Hertha 03 Zehlendorf hat sich die Dienste von Rocco Capoano gesichert. Der Innenverteidiger wechselt vom BAK Berlin nach Zehlendorf und soll künftig eine zentrale Rolle in der Defensive übernehmen.

Für Hertha Zehlendorf passt der Neuzugang damit exakt ins sportliche Anforderungsprofil. Präsident Kamy Niroumand betont die strategische Bedeutung des Transfers: „Rocco steht exemplarisch für den Spielertyp, den wir bei Hertha Zehlendorf wollen: jung, ehrgeizig und mit Entwicklungspotenzial. Trotz seines Alters bringt er bereits viel Verantwortung und Erfahrung mit. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm gemeinsam den Klassenerhalt schaffen können.“

Auch Capoano selbst blickt der neuen Aufgabe mit großer Motivation entgegen. Hertha Zehlendorf zählt für ihn zu den Top-Adressen im Berliner Fußball – insbesondere wegen der konsequenten Förderung junger Spieler. Sein klares Ziel: mit starken Leistungen auf dem Platz zum Ligaverbleib beitragen und sich sportlich weiterentwickeln

